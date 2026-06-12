Ubisoft: Medien kritisieren angebliches Embargo für Entlassungsmeldungen

Nach den jüngsten Entlassungen sieht sich Ubisoft mit Kritik an seinem Umgang mit der Berichterstattung konfrontiert.

Nach der Ankündigung weiterer Entlassungen und Studioschließungen sieht sich Ubisoft mit Kritik aus Teilen der Spielepresse konfrontiert. Hintergrund sind Berichte, wonach das Unternehmen versucht haben soll, die Berichterstattung über die Maßnahmen durch ein Embargo zeitlich zu steuern.

Ubisoft hatte kürzlich die Schließung der Standorte in Winnipeg und Belgrad bestätigt sowie einen Stellenabbau im Studio Barcelona angekündigt. Insgesamt könnten laut Unternehmensangaben bis zu 380 Mitarbeiter von den Umstrukturierungen betroffen sein.

Mehrere Journalisten berichteten anschließend, dass Ubisoft die Informationen vor der offiziellen Bekanntgabe ausgewählten Medien unter Embargo zur Verfügung gestellt haben soll. Dadurch sollten Berichte erst zu einem festgelegten Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Besonders kritisch äußerte sich Tom Henderson von Insider Gaming. Sein Magazin hatte bereits vor dem offiziellen Zeitpunkt über die Entlassungen berichtet. Henderson erklärte, Ubisoft habe darauf hingewiesen, dass damit ein Embargo verletzt worden sei, obwohl Insider Gaming nach eigenen Angaben keiner entsprechenden Vereinbarung zugestimmt habe.

Auch Nathan Grayson von Aftermath unterstützte die Darstellung, dass die Informationen unter einem Embargo verbreitet worden seien.

Henderson kritisierte vor allem die grundsätzliche Idee, Berichte über Entlassungen auf diese Weise zu kontrollieren. Er betonte, dass Medien zwar regelmäßig Embargos für Spieleankündigungen oder Trailer akzeptieren würden, bei Nachrichten über Stellenabbau jedoch eine andere Situation vorliege. Aus seiner Sicht bewege sich die Branche auf problematischem Terrain, wenn Berichterstattung über Entlassungen denselben Regeln unterworfen werde wie Marketing-Ankündigungen.

Von Ubisoft selbst gibt es bislang keine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen rund um das angebliche Embargo. Die Diskussion dürfte die Debatte über Transparenz und Kommunikation bei Entlassungswellen in der Spieleindustrie jedoch weiter anheizen.