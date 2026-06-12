Ubisoft: Medien kritisieren angebliches Embargo für Entlassungsmeldungen

Nach der Ankündigung weiterer Entlassungen und Studioschließungen sieht sich Ubisoft mit Kritik aus Teilen der Spielepresse konfrontiert. Hintergrund sind Berichte, wonach das Unternehmen versucht haben soll, die Berichterstattung über die Maßnahmen durch ein Embargo zeitlich zu steuern.
Ubisoft hatte kürzlich die Schließung der Standorte in Winnipeg und Belgrad bestätigt sowie einen Stellenabbau im Studio Barcelona angekündigt. Insgesamt könnten laut Unternehmensangaben bis zu 380 Mitarbeiter von den Umstrukturierungen betroffen sein.
Mehrere Journalisten berichteten anschließend, dass Ubisoft die Informationen vor der offiziellen Bekanntgabe ausgewählten Medien unter Embargo zur Verfügung gestellt haben soll. Dadurch sollten Berichte erst zu einem festgelegten Zeitpunkt veröffentlicht werden.
Besonders kritisch äußerte sich Tom Henderson von Insider Gaming. Sein Magazin hatte bereits vor dem offiziellen Zeitpunkt über die Entlassungen berichtet. Henderson erklärte, Ubisoft habe darauf hingewiesen, dass damit ein Embargo verletzt worden sei, obwohl Insider Gaming nach eigenen Angaben keiner entsprechenden Vereinbarung zugestimmt habe.
Auch Nathan Grayson von Aftermath unterstützte die Darstellung, dass die Informationen unter einem Embargo verbreitet worden seien.
Henderson kritisierte vor allem die grundsätzliche Idee, Berichte über Entlassungen auf diese Weise zu kontrollieren. Er betonte, dass Medien zwar regelmäßig Embargos für Spieleankündigungen oder Trailer akzeptieren würden, bei Nachrichten über Stellenabbau jedoch eine andere Situation vorliege. Aus seiner Sicht bewege sich die Branche auf problematischem Terrain, wenn Berichterstattung über Entlassungen denselben Regeln unterworfen werde wie Marketing-Ankündigungen.
Von Ubisoft selbst gibt es bislang keine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen rund um das angebliche Embargo. Die Diskussion dürfte die Debatte über Transparenz und Kommunikation bei Entlassungswellen in der Spieleindustrie jedoch weiter anheizen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Den Laden gibt es noch?
Aber die haben doch 5 Millionen Spieler bei Shadows. Denen geht es doch gut? Haben die nicht kürzlich alle gefeiert, dass die dei Politik ein voller Erfolg ist?
Komisch.
Dass ihr Aktienkurs in fünf Jahren von knapp unter 50 Euro auf unter 5 Euro gegangen ist (10% des Wertes!!!), war auch nur ein Akt der Wohltätigkeit, weil man die Aktie alle zugänglich machen wollte. Ein inklusives Unternehmen halt.
Endlich denkt jemand auch an kleine Leute und nicht ständig an Profit. Gleichzeitig entlassen sie auch Leute damit die armen nicht ständig arbeiten müssen. Was für Unternehmen!
Das bringt doch auch nichts, kommt doch irgendwann sowieso raus.
Das einzige positive wäre irgendeine Deadline der Aktionäre zu überschreiten, das es sich nicht im letzten Quartalsbericht niederschlägt.
Und was wird jetzt als Problemlöser gesehen? Kostenreduktion dank massiven Stellenabbau und hoffen die KI könnte dies irgendwie ausgleichen.
Wer ist denn daran Schuld, dass das Unternehmen so am Boden ist? Das Personal, oder die Führung? Der CEO ist für diesen Kurs verantwortlich!
Natürlich, bei Ubisoft auf jeden Fall die Chefetage.
Es kehrt auch keine Ruhe ein im Thema Ubisoft 💥.
Ich sags gerne ein drittes mal. Ubi hat fertig. Bringen eh immer nur den selben Senf neu verpackt raus. z.b Far Cry 3. Danach kam keins mehr annähernd ran.
Wird immer besser bei Ubisoft. Jetzt wieder „Opfer“ spielen, wenn die Geheimen „Presse“ Deals ans Licht kommen, weil sich das Blatt gewendet hat und diese „Presse“ sich nicht mehr vom gesunkenen Schiff Ubisoft manipulieren lässt, wie es üblich war. Und wenn keine NDA oder Vereinbarung beidseitig Unterschrieben wurde ist es doppelt lächerlich sich zu beschweren oder zu drohen.