Ubisoft: Mega‑Hack: Terabytes an Source‑Code womöglich gestohlen

Ubisoft Mega‑Hack erschüttert die Gaming‑Welt: Terabytes an Source‑Code sollen gestohlen worden sein.

Historischer Ubisoft‑Leak? Hacker sollen jahrzehntelange Spiele‑Entwicklung kopiert haben – Zusammenhang mit R6‑Chaos!

Ubisoft steht laut aktuellen Berichten vor einem massiven Sicherheitsvorfall, der die gesamte Gaming‑Industrie betrifft.

Hacker sollen über eine ausgenutzte MongoDB‑Schwachstelle tief in die internen Systeme eingedrungen sein und dabei terabyteweise Daten aus den Source‑Code‑Repositories des Unternehmens kopiert haben.

Betroffen sein sollen nahezu alle Ubisoft‑Spiele, Tools, SDKs und Backend‑Services, die von den 1990er‑Jahren bis zu aktuellen Projekten reichen.

Die zeitliche Nähe zum großflächigen Ausfall der Rainbow Six Siege‑Server am 27. und 28. Dezember 2025 deutet darauf hin, dass beide Ereignisse miteinander verbunden sein könnten.

Während des Rainbow Six Siege‑Vorfalls kam es zu ungewöhnlichen Datenmanipulationen, darunter falsche Bans, unautorisierte Änderungen an Spielerprofilen und die Vergabe großer Mengen an R6 Credits, Renown und seltenen Items.

Diese Vorgänge zeigen, dass die Angreifer Zugriff auf zentrale Ubisoft‑Datenbanken hatten und tief in die Live‑Service‑Infrastruktur eingreifen konnten. Die Berichte über den möglichen Diebstahl des Source Codes verstärken den Eindruck, dass der Angriff weit über einzelne Spiele hinausging und interne Entwicklungsumgebungen betroffen waren.

Bislang wurde kein gestohlener Code öffentlich veröffentlicht, und Ubisoft hat den Vorfall nicht offiziell bestätigt. Dennoch sorgt die Kombination aus Server‑Ausfällen, Datenmanipulation und Hinweisen auf exfiltrierte Entwicklungsdaten für erhebliche Unsicherheit innerhalb der Community.

Bisher bleibt unklar, welche langfristigen Auswirkungen dieser Angriff auf Ubisoft‑Spiele, Live‑Service‑Systeme und zukünftige Sicherheitsmaßnahmen haben könnte. Die Situation entwickelt sich weiter, und viele warten auf eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens.