Ubisoft: Mega‑Hackerchaos: 900 GB‑Datenklau könnte komplette Spiele‑Roadmap enthüllen – UPDATE

Source‑Code‑Diebstahl, Server‑Exploits & Lösegeldforderung – Ubisoft steht anscheinend vor einem der größten Leaks der Gaming‑Geschichte!

Ubisoft sieht sich aktuell mit einer Reihe schwerwiegender Hackerangriffe konfrontiert, die potenziell massive Auswirkungen auf das Unternehmen und seine kommenden Spiele haben könnten.

Laut den vorliegenden Informationen sollen die Angreifer den vollständigen Source-Code sämtlicher Ubisoft‑Produkte von den 1990er‑Jahren bis heute exfiltriert haben – darunter Spiele, Uplay‑Inhalte und interne Tools.

Die Hacker hatten demnach über einen Zeitraum von 48 Stunden Zugriff auf mehr als 900 GB an Daten. Zu den betroffenen Unternehmen gehören Ubisoft und Crytek.

Berichten zufolge wurde Ubisoft mit einer Lösegeldforderung konfrontiert. Sollte das Unternehmen nicht zahlen und sich der Erfolg des Angriffs bestätigen, könnte die gesamte Produktions‑ und Entwicklungsplanung aller kommenden Ubisoft‑Titel und Remakes öffentlich werden.

Das könnte bedeuten, dass unveröffentlichte Projekte, interne Builds und langfristige Roadmaps unkontrolliert im Netz auftauchen.

Parallel dazu kam es zu weiteren Angriffen auf die Server von Rainbow Six Siege. Diese führten dazu, dass Nutzer plötzlich große Mengen und bis zu 2 Milliarden an In‑Game‑Credits, Packs und exklusiven Items erhielten – gleichzeitig aber auch zufällige und unbegründete Bans ausgelöst wurden. Ubisoft hat bereits reagiert und angekündigt, sämtliche Transaktionen zurückzusetzen und keine der fehlerhaften Bans beibehalten werden.

Der Angriff soll über eine Schwachstelle in MongoDB erfolgt sein, einer Datenbanktechnologie, die Ubisoft und viele andere Unternehmen nutzen. Das zugrunde liegende Exploit wird als „MongoBleed“ bezeichnet und könnte auch Nutzerdaten wie Passwörter oder persönliche Informationen betreffen.

Die genaue Tragweite des Vorfalls ist noch unklar, doch die potenziellen Folgen reichen von massiven Leaks bis hin zu langfristigen Sicherheitsrisiken. Zu beachten ist jedoch, dass die Echtheit des Hacks nicht bestätigt wurde und auch Ubisoft bisher keine Stellungnahme getroffen hat.

