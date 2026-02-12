Ubisoft: Mehr als 1.200 Mitarbeiter legen Arbeit nieder

Bei Ubisoft läuft ein internationaler Streik, der noch bis heute andauert. Laut Marc Rutschlé, Gewerkschaftsvertreter von Solidaires Informatique bei Ubisoft Paris, beteiligten sich mit Beginn am 10. Februar allein 1.200 Mitarbeiter.

Die Aktionen fanden überwiegend in Frankreich statt, ergänzt durch Beteiligung bei Ubisoft Mailand.

Der Streik folgt auf eine Protestaktion vom 22. Januar, die als Reaktion auf Entscheidungen des Managements angekündigt wurde. Hintergrund ist Ubisofts jüngste Runde von Kostensenkungen, die am 21. Januar als final bezeichnet wurde und die Schließung mehrerer Studios sowie die Einstellung von sechs Projekten umfasste.

Rutschlé erklärte, dass die Unternehmensführung aus Sicht der Gewerkschaft weder das Unternehmen noch seine Belegschaft verstehe. Die Teams arbeiteten bereits unter Druck und seien häufig unterbesetzt, während es seit Jahren kaum Gehaltserhöhungen gebe und auch in diesem Jahr keine vorgesehen sei.

Ein weiterer Auslöser ist die Rückkehrpflicht ins Büro, die verlangt, dass Mitarbeiter an fünf Tagen pro Woche vor Ort arbeiten.

Bereits im September 2024 hatten mehr als 700 Beschäftigte von Ubisoft Frankreich mit einem dreitägigen Streik auf diese Vorgabe reagiert. Die aktuellen Aktionen setzen diesen Widerstand fort und richten sich gegen die anhaltenden Belastungen durch Umstrukturierungen und Personalabbau.