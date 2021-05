Ubisoft: Mehr Free-to-Play bedeutet nicht weniger AAA-Spiele

Ubisofts Finanzchef Frederick Duguet hat in einem Investorenmeeting gesagt, dass sie künftig auch Free-to-Play-Varianten ihrer großen Marken auf den Markt bringen wollen.

„Wir haben uns die Zeit genommen zu lernen, was wir letztes Jahr mit Hyper Scape gemacht haben. Wir lernen auch aus dem bevorstehenden Launch von RollerChampions, haben viel mit Brawlhalla gelernt, das rapide wächst. Wir denken, dass es an der Zeit ist mit qualitativ hochwertigen Free-to-Play-Spielen unserer großen Franchises über alle Plattformen hinweg auf den Markt zu kommen.“

Gleichzeit weist ein Sprecher der Firma explizit darauf hin, dass der Publisher damit nicht die typischen Veröffentlichungen von AAA-Produkten reduzieren wird.

Dieser sagt hierzu „Wir sind gespannt darauf mehr in Free-to-Play-Erfahrungen zu investieren. Wir wollen allerdings klarstellen, dass das nicht eine Reduzierung unseres AAA-Angebots bedeutet.“

Nachdem Call of Duty: Warzone bereits ein großer finanzieller Erfolg ist, steht mit The Division Heartland das nächste Projekt dieser Art in nicht allzu ferner Zukunft in den Startlöchern.