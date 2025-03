Ubisoft: Microsoft und EA haben Interesse an IPs

Ein Aktionär von Ubisoft wirft dem Management des französischen Videospielunternehmens eine „schreckliche Führung“ vor. AJ Investments besitzt weniger als 1 % an Ubisoft und plant im Mai eine Protestaktion vor den Türen des Entwicklers.

Juraj Krúpa, CEO von AJ Investments, behauptet außerdem, dass Ubisoft es versäumt habe, über Treffen mit interessierten Parteien zu berichten, die Ubisoft-IPs übernehmen wollen. Darunter befinden sich auch Microsoft und Electronic Arts.

Über seine Pläne habe Ubisoft zudem mit den Aktionären nicht angemessen kommuniziert.

Krúpa ist weiterhin bereit, Ubisoft wegen „Irreführung der Investoren“ zu verklagen.

In einem Statement sagte Ubisoft via IGN: „Der Vorstand hat ein unabhängiges Ad-hoc-Komitee eingerichtet, um diesen formellen und wettbewerbsorientierten Prozess zu überwachen, um den besten Wert aus Ubisofts Vermögenswerten und Franchises für alle Beteiligten zu erzielen. Ubisoft wird den Markt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften informieren, falls und sobald eine Transaktion zustande kommt.“