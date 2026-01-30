Ubisoft: Mitarbeiter drohen mit Arbeitsstopp falls Guillemot ins Studio kommt

In Paris spitzt sich die Lage bei Ubisoft weiter zu: Die französischen Gewerkschaften Solidaires Informatique, STJV und CFE‑CGC haben die Belegschaft des Studios dazu aufgerufen, sofort die Arbeit niederzulegen, falls CEO Yves Guillemot persönlich im Büro erscheint.
In einem Flugblatt, das über Le Figaro öffentlich wurde, heißt es, Guillemot sei „nicht willkommen“, solange er seine Mitarbeiter „weiterhin schlecht behandle“.
Der Auslöser für die Eskalation ist Ubisofts Vorschlag einer „einvernehmlichen, freiwilligen Beendigung“ von Arbeitsverhältnissen in der Pariser Niederlassung – ein Schritt, der 200 Beschäftigte ihren Job kosten könnte.
Laut Gewerkschaften widerspricht dieser Plan einer zuvor getroffenen Vereinbarung, die einen Stellenabbau ausdrücklich ausschloss.
Die Stimmung im Studio ist entsprechend aufgeheizt. Solidaires Informatique wirft Guillemot vor, die Arbeitsbedingungen zu zerstören, und erinnert daran, dass „die Mitarbeiter die Spiele machen“.
Ein Mitarbeitervertreter äußerte sich gegenüber BFM TV noch deutlicher und bezeichnete die Situation als „wild“. Guillemot wolle entweder „Geld sparen oder Leute feuern“ und solle aus der Unternehmensführung entfernt werden, da er „alles kaputtmacht und die Firma zugrunde richtet“.
Hui da gehts ja zu 🤯
Gute Einstellung vllt merkt die obere Etage
das gegenseitiger Respekt wichtig ist
um miteinander arbeiten zu können
Wer nur fordert steht irgendwann alleine da
Statt immer Leute raus zu kicken
mal mit ihnen reden und alternative Lösungen finden
Ubisoft ist nur noch ein Scherbenhaufen, die Strategie kann man auch vergessen und die Mitarbeiter sind völlig frustriert.
Erinnert mich an eine Firma, wenn der große chef da war, der hat auch niemanden von uns ich sag mal austauschbaren Armeisen hallo gesagt 🙄.
Die Chefs checken es einfach 0.
Ohne die Ameisen läuft bei denen 0 aber die Ameisen wie dreck behandeln das können viele Chefs
Einfach nur traurig, aber wahrscheinlich wird es leider in einigen anderen Studios hinter den Kulissen sehr ähnlich sein.😟 Ob sie „Hexe“ noch bringen werden?
Schlimme Zeiten aktuell in dem gar kein Job mehr sicher ist.
In der Branche sowieso nicht – früher war es normal alle Leute zu kündigen die erstmal nicht benötigt werden sobald ein Projekt beendet ist.
Uiui. Frage mich, ob der Guillotine sich da überhaupt noch in die Büros traut.
Puh, kein Tag ohne schlecht Nachrichten von Ubisoft.
Find die Aktion gut, wenn sie auch nicht viel bringen wird.