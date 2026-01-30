Ubisoft: Mitarbeiter drohen mit Arbeitsstopp falls Guillemot ins Studio kommt

9 Autor: , in News / Ubisoft
Übersicht
Image: Ubisoft

Gewerkschaften rufen zum Protest auf, sollte Ubisoft-CEO Yves Guillemot das Studio betreten.

In Paris spitzt sich die Lage bei Ubisoft weiter zu: Die französischen Gewerkschaften Solidaires Informatique, STJV und CFE‑CGC haben die Belegschaft des Studios dazu aufgerufen, sofort die Arbeit niederzulegen, falls CEO Yves Guillemot persönlich im Büro erscheint.

In einem Flugblatt, das über Le Figaro öffentlich wurde, heißt es, Guillemot sei „nicht willkommen“, solange er seine Mitarbeiter „weiterhin schlecht behandle“.

Der Auslöser für die Eskalation ist Ubisofts Vorschlag einer „einvernehmlichen, freiwilligen Beendigung“ von Arbeitsverhältnissen in der Pariser Niederlassung – ein Schritt, der 200 Beschäftigte ihren Job kosten könnte.

Laut Gewerkschaften widerspricht dieser Plan einer zuvor getroffenen Vereinbarung, die einen Stellenabbau ausdrücklich ausschloss.

Die Stimmung im Studio ist entsprechend aufgeheizt. Solidaires Informatique wirft Guillemot vor, die Arbeitsbedingungen zu zerstören, und erinnert daran, dass „die Mitarbeiter die Spiele machen“.

Ein Mitarbeitervertreter äußerte sich gegenüber BFM TV noch deutlicher und bezeichnete die Situation als „wild“. Guillemot wolle entweder „Geld sparen oder Leute feuern“ und solle aus der Unternehmensführung entfernt werden, da er „alles kaputtmacht und die Firma zugrunde richtet“.

Quelle
9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Fire12 8680 XP Beginner Level 4 | 30.01.2026 - 18:40 Uhr

    Gute Einstellung vllt merkt die obere Etage
    das gegenseitiger Respekt wichtig ist
    um miteinander arbeiten zu können
    Wer nur fordert steht irgendwann alleine da
    Statt immer Leute raus zu kicken
    mal mit ihnen reden und alternative Lösungen finden

    0
  3. Katanameister 311960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 18:40 Uhr

    Ubisoft ist nur noch ein Scherbenhaufen, die Strategie kann man auch vergessen und die Mitarbeiter sind völlig frustriert.

    2
  4. Spaxarrow 8040 XP Beginner Level 4 | 30.01.2026 - 18:42 Uhr

    Erinnert mich an eine Firma, wenn der große chef da war, der hat auch niemanden von uns ich sag mal austauschbaren Armeisen hallo gesagt 🙄.
    Die Chefs checken es einfach 0.
    Ohne die Ameisen läuft bei denen 0 aber die Ameisen wie dreck behandeln das können viele Chefs

    3
  5. Saphira 5505 XP Beginner Level 3 | 30.01.2026 - 18:43 Uhr

    Einfach nur traurig, aber wahrscheinlich wird es leider in einigen anderen Studios hinter den Kulissen sehr ähnlich sein.😟 Ob sie „Hexe“ noch bringen werden?

    0
  6. Robilein 1209630 XP Xboxdynasty Legend Platin | 30.01.2026 - 18:48 Uhr

    Schlimme Zeiten aktuell in dem gar kein Job mehr sicher ist.

    0
    • Ash2X 312700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 18:55 Uhr
      Antwort auf Robilein

      In der Branche sowieso nicht – früher war es normal alle Leute zu kündigen die erstmal nicht benötigt werden sobald ein Projekt beendet ist.

      0
  7. Kenty 242450 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.01.2026 - 19:11 Uhr

    Uiui. Frage mich, ob der Guillotine sich da überhaupt noch in die Büros traut.

    0
  8. Gunslinger 41110 XP Hooligan Krauler | 30.01.2026 - 19:12 Uhr

    Puh, kein Tag ohne schlecht Nachrichten von Ubisoft.
    Find die Aktion gut, wenn sie auch nicht viel bringen wird.

    0

Hinterlasse eine Antwort