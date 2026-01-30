Ubisoft: Mitarbeiter drohen mit Arbeitsstopp falls Guillemot ins Studio kommt

Gewerkschaften rufen zum Protest auf, sollte Ubisoft-CEO Yves Guillemot das Studio betreten.

In Paris spitzt sich die Lage bei Ubisoft weiter zu: Die französischen Gewerkschaften Solidaires Informatique, STJV und CFE‑CGC haben die Belegschaft des Studios dazu aufgerufen, sofort die Arbeit niederzulegen, falls CEO Yves Guillemot persönlich im Büro erscheint.

In einem Flugblatt, das über Le Figaro öffentlich wurde, heißt es, Guillemot sei „nicht willkommen“, solange er seine Mitarbeiter „weiterhin schlecht behandle“.

Der Auslöser für die Eskalation ist Ubisofts Vorschlag einer „einvernehmlichen, freiwilligen Beendigung“ von Arbeitsverhältnissen in der Pariser Niederlassung – ein Schritt, der 200 Beschäftigte ihren Job kosten könnte.

Laut Gewerkschaften widerspricht dieser Plan einer zuvor getroffenen Vereinbarung, die einen Stellenabbau ausdrücklich ausschloss.

Die Stimmung im Studio ist entsprechend aufgeheizt. Solidaires Informatique wirft Guillemot vor, die Arbeitsbedingungen zu zerstören, und erinnert daran, dass „die Mitarbeiter die Spiele machen“.

Ein Mitarbeitervertreter äußerte sich gegenüber BFM TV noch deutlicher und bezeichnete die Situation als „wild“. Guillemot wolle entweder „Geld sparen oder Leute feuern“ und solle aus der Unternehmensführung entfernt werden, da er „alles kaputtmacht und die Firma zugrunde richtet“.