Ubisoft: Mitgründer Claude Guillemot stirbt bei Flugzeugabsturz in Frankreich

Die Videospielbranche trauert um Claude Guillemot. Der Mitgründer von Ubisoft ist im Alter von 69 Jahren bei einem Flugzeugabsturz im westfranzösischen La Baule ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend. Nach übereinstimmenden Berichten stürzte eine zweimotorige Cessna 421 kurz vor der Landung nahe des Flughafens von La Baule ab. Neben Guillemot kam eine weitere Person ums Leben. Die französischen Behörden haben Ermittlungen zur Ursache des Absturzes aufgenommen.

Claude Guillemot gründete Ubisoft 1986 gemeinsam mit seinen Brüdern und half dabei, das Unternehmen von einem Softwarevertrieb zu einem der größten Videospielpublisher der Welt aufzubauen.

Während sein Bruder Yves Guillemot über Jahrzehnte das öffentliche Gesicht des Unternehmens war, galt Claude Guillemot als wichtige Kraft hinter den Kulissen. Zuletzt war er unter anderem als Vorsitzender der Guillemot Corporation tätig.

Die Nachricht markiert einen traurigen Moment für die internationale Spieleindustrie, die mit Claude Guillemot einen ihrer langjährigen Wegbereiter verliert.