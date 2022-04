Ubisoft: Nächstes Far Cry und Assassin’s Creed weiter entfernt als geplant

Der französische Spieleentwickler Ubisoft könnte in Zukunft von Beteiligungskapital-Firmen übernommen werden. Die sogenannten Private-Equity-Unternehmen haben bereits ein Auge auf Ubisoft geworfen, wie wir bereits berichtet hatten.

Kotaku hat darüber ebenfalls berichtet und will darüber hinaus aus drei unterschiedlichen Quellen erfahren haben, dass die Veröffentlichung neuer Teile der Spielereihen Far Cry, Assassin’s Creed und Ghost Recon viel weiter entfernt sei, als man das bei Ubisoft geplant habe.

Auf das Gerücht angesprochen, gab ein Sprecher von Ubisoft folgendes Statement gegenüber Kotaku ab:

„Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen. Ubisoft verfügt über unübertroffene Kreativ- und Produktionskapazitäten mit mehr als 20.000 talentierten Mitarbeitern, die in unseren weltweiten Studios an der Entwicklung von Spielen mitarbeiten. Dank ihnen und unserer langfristigen Herangehensweise und unserer Bereitschaft, kreative Risiken einzugehen, haben wir einige der stärksten Marken der Branche aufgebaut und haben viele vielversprechende neue Marken und Projekte am Horizont. Außerdem verfügen wir über eines der umfangreichsten und diversifiziertesten Portfolios der Branche, modernste Dienstleistungen und Technologien sowie eine große und wachsende Gemeinschaft engagierter Spieler. Damit sind wir ideal positioniert, um von dem rasanten Wachstum der Branche und den sich jetzt bietenden Chancen zu profitieren.“