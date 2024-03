Ubisoft: Nächstes Ghost Recon könnte bis 2026 erscheinen

Unter dem Projektnamen „Ovr“ bzw. „Over“ arbeitet Ubisoft angeblich am nächsten Hauptspiel der Ghost Recon-Reihe. Als Schauplatz und Handlung dient der fiktive

„Naiman-Krieg“, in einem feindlichen Land im Südosten der Welt.

Insider Gaming hat neue Details von anonymen Quellen erhalten, wonach das Spiel zwischen 2025 und 2026 auf den Markt kommen soll. Es handelt sich demnach um einen Squad basierten Taktik-Militär-Shooter, der in der First-Person gespielt wird.

Die Entwickler haben sich für das nächste Ghost Recon von Spielen wie der Modern Warfare- und Battlefield-Reihe, aber auch Squad und Ready or Not inspirieren lassen.

Über die Handlung heißt es, dass im Naiman-Krieg durch Kriegsverbrechen hunderttausende zu Tode kamen. Das Ghost-Team macht sich auf ins Kriegsgebiet, um in einer geheimen Operation einen Verräter zu finden.

Als potenziell dunkel und kontrovers werden Missionen und Abschnitte beschrieben. So erschießt der Trupp in einer der Missionen beinahe einen Mann mit einem Baby auf dem Arm, da man es für eine Bombe hält. Erst in letzter Sekunde wird klar, dass dem nicht so ist.

Grafisch soll sich Projekt Ovr/Over gegenüber seinen Vorgängern verbessert haben. Am ehesten sei es mit Ready or Not zu vergleichen.