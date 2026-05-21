Ubisoft: Neue Assassin’s Creed-, Far-Cry- und Ghost-Recon-Spiele bis 2029 bestätigt

5 Autor: , in News / Ubisoft
Übersicht
Image: Ubisoft

Ubisoft plant neue Assassin’s Creed-, Far-Cry- und Ghost-Recon-Spiele bis März 2029.

Mehrere große Ubisoft-Marken sollen in den kommenden Jahren neue Hauptteile erhalten: Der Publisher hat angekündigt, bis März 2029 neue Spiele zu Assassin’s Creed, Far Cry und Ghost Recon veröffentlichen zu wollen.

Die Informationen stammen aus dem aktuellen Finanzbericht des Unternehmens. Dort erklärt Ubisoft, dass für die Geschäftsjahre 2027/28 und 2028/29 eine deutlich stärkere und vielfältigere Release-Pipeline geplant sei.

Zu den angekündigten Projekten zählt unter anderem Assassin’s Creed Codename Hexe, das laut bisherigen Informationen auf ein düsteres Hexerei-Setting setzen soll. Der Titel wird derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2027 erwartet.

Auch ein neuer Hauptteil von Far Cry gilt als überfällig. Der letzte große Serienableger erschien bereits 2021 mit Far Cry 6.

Darüber hinaus soll auch Tom Clancy’s Ghost Recon zurückkehren. Die Reihe wartet seit Ghost Recon Breakpoint aus dem Jahr 2019 auf einen neuen Hauptteil.

Mit den kommenden Veröffentlichungen möchte Ubisoft seine größten Marken langfristig stärken und das eigene Portfolio wieder breiter aufstellen. Besonders Assassin’s Creed bleibt dabei weiterhin ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Welche konkreten Titel zuerst erscheinen und wann erste Gameplay-Enthüllungen folgen, bleibt aktuell noch offen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Ubisoft

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Kitomy 69375 XP Romper Domper Stomper | 21.05.2026 - 19:02 Uhr

    Scheitert HEXE, ist Ubisoft Geschichte.
    Entweder dann komplett dicht und Tencent schluckt den ganzen Laden.

    0
    • AnCaptain4u 268275 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.05.2026 - 19:12 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Wird nicht passieren.
      Sie haben zu Letzt absichtlich eine Struktur, mit Ihren vier „Häusern“ geschaffen, so dass man in notwendigen Fällen ein oder mehr „Häuser“ verkaufen kann, damit die restlichen „Häuser“ bestehen bleiben können.

      Und Tencent hat ja erst nach dem „Erfolg“ von Shadows in das „stärkste Haus“ investiert.

      0
  4. Ralle89 152285 XP God-at-Arms Bronze | 21.05.2026 - 19:49 Uhr

    Ghost recon interessiert mich am meisten aber ein Splinter cell wäre der Hammer

    0

Hinterlasse eine Antwort