Ubisoft: Neue Hinweise zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced und Prince of Persia sorgen für Aufsehen

Neue Hinweise zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced und Prince of Persia sorgen bei Fans derzeit für Aufsehen. Neuigkeiten in Kürze erwartet.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced und Prince of Persia The Sands of Time stehen im Mittelpunkt neuer Beobachtungen, die durch die Registrierung und Aktualisierung mehrerer Domains ausgelöst wurden.

Die Entdeckung einer Domain assassinscreedblackflagresynced.com für Assassin’s Creed Black Flag Resynced, die erst vor 25 Tagen registriert wurde, bildet den Ausgangspunkt dieser Entwicklungen.

Die Registrierung erfolgte über GANDI SAS, einen französischen Registrar, der traditionell für Ubisoft‑Projekte genutzt wird und regelmäßig bei Marken wie Far Cry, Prince of Persia, Assassin’s Creed, Splinter Cell und Just Dance zum Einsatz kommt.

Die Nutzung dieses Registrars stellt eine Verbindung zu Ubisofts etablierten Strukturen her und ordnet die Domain in ein bekanntes Muster ein.

Parallel dazu wurde in einer Prince‑of‑Persia‑Community eine weitere Domain entdeckt, die den Namen princeofpersiathesandsoftime.com trägt. Diese Domain wurde am 10. Dezember 2025 aktualisiert und weckte besonderes Interesse, da sie nicht mit der bekannten Website des Sands‑of‑Time‑Remakes übereinstimmt.

Stattdessen handelt es sich um eine separate, bislang nicht aktive Website, die unabhängig vom bestehenden Auftritt existiert. Die Existenz zweier unterschiedlicher Domains für Prince of Persia The Sands of Time deutet auf eine Struktur hin, in der mehrere Webpräsenzen parallel vorbereitet werden.

Die Untersuchung der Domain führte zu der Erkenntnis, dass diese neue Adresse nicht mit dem üblichen Webauftritt des Remakes verknüpft ist. Die Feststellung, dass die Domain zwar aktualisiert, aber nicht öffentlich zugänglich ist, verleiht der Situation eine zusätzliche Ebene.

Die Überprüfung weiterer Ubisoft‑Domains ergab, dass diese neu entdeckte Adresse die zuletzt bearbeitete Domain des Unternehmens darstellt. Dadurch entsteht ein zeitlicher Bezug, der die Aktualisierung in einen klaren Rahmen einordnet.

Die Kombination aus der frisch registrierten Domain für Assassin’s Creed Black Flag Resynced und der separat existierenden Domain für Prince of Persia The Sands of Time zeigt ein Bild, in dem mehrere Ubisoft‑Marken durch neue Webstrukturen ergänzt wurden.

Möglicherweise gibt es in Kürze spannende Neuigkeiten zu beiden Spielen mit einer Veröffentlichung im Jahr 2026.