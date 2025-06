Ubisoft: Neuer Ghost Recon-Titel erreicht im Herbst die Alpha-Phase – Gerücht

Ubisoft arbeitet derzeit intensiv am nächsten Haupttitel der Ghost Recon-Reihe, der unter dem Codenamen Ovr entwickelt wird.

Wie Insider Gaming berichtet, soll das Spiel im Herbst 2025 in die interne Alpha-Phase gehen. Damit erreicht das Projekt einen wichtigen Meilenstein innerhalb der aktuellen Strategie von Ubisoft, bei der Entwicklungspläne überarbeitet und die Veröffentlichung größerer Marken zeitlich nach hinten verschoben wurden.

Mehrere Quellen gehen davon aus, dass zwischen dem internen Alpha-Test und dem endgültigen Release etwa ein Jahr liegen wird. Damit wäre ein Launch im Herbst 2026 realistisch. Konkrete Details zum Spielverlauf oder Setting sind bislang nicht offiziell bestätigt, allerdings wurde nicht öffentliches Videomaterial an Insider Gaming übermittelt. Dieses zeigt Gameplay, das laut Beschreibung stilistisch an Titel wie die Modern Warfare-Reihe oder den taktischen Shooter Ready or Not erinnert. Dies deutet auf ein fokussierteres, bodennahes und realistisches Spielerlebnis hin, das sich stärker auf taktisches Vorgehen und Teamplay konzentriert.

Die Entwicklung von Ghost Recon: Ovr findet im Kontext weiterer großer Ubisoft-Projekte statt, darunter das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time, das sich seit Juni 2025 in der internen Alpha befindet und voraussichtlich vor Ende März 2026 erscheinen wird.