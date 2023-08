Ubisoft: Neuer IP-Director für Far Cry

Autor:, in / Ubisoft

Für die seine Spielreihe Far Cry hat Ubisoft einen neuen IP-Director angestellt.

Für das Far Cry-Franchise ist ein neuer IP Director verantwortlich. Der erfahrene Autor und Narrative Designer Drew Holmes hat diesen Posten inne, wie er selbst auf LinkedIn preisgibt.

„Es waren ein paar aufregende Monate… Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich eine neue Position als IP Director von Far Cry bei Ubisoft antrete! Wir haben große Dinge auf Lager. Zögern Sie nicht, sich zu melden, wenn Sie Teil der nächsten Evolution dieser großartigen Marke sein wollen,“ schriebt Holmes.

Zuvor war Holmes schon für Far Cry: New Dawn und Far Cry 5 verantwortlich. Vor Ubisoft war er leitender Autor von BioShock Infinite bei Irrational Games.