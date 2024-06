Ubisoft: Nun hat das Ubisoft Forward auch eine Uhrzeit

Autor:, in / Ubisoft

Was genau Ubisoft in seinem Ubisoft Forward in Kürze vorstellen wird, ist natürlich streng geheim. Erwartet werden allerdings große Ankündigungen hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens und vor allem der nächsten Veröffentlichungen.

Dass die Ubisoft Forward-Präsentation für den 10. Juni angesetzt wurde, war schon raus. Jetzt hat die Show auch eine Uhrzeit. Hierzulande wird es um 21:00 Uhr soweit sein.

Viele dürften vor allem auf Material und Infos zu Star Wars Outlaws hoffen, das in diesem Sommer erscheint, ebenso aber auf das nächste Kapitel der Assassin’s Creed-Reihe, die erst kürzlich unter dem Titel Assassin’s Creed Shadows ihren ersten Trailer erhalten hat.

