Ubisoft: Paws and Leaves gewinnt Newcomer Award

Paws and Leaves: A Thracian Tale von grownarts gewinnt den Ubisoft Newcomer Award 2022.

Im Rahmen der großen Preisverleihung des Deutschen Entwicklerpreis 2022 wurde bereits zum zehnten Mal der Ubisoft Newcomer Award vergeben. Der Nachwuchspreis ging in diesem Jahr an das Spiel Paws and Leaves: A Thracian Tale, das vom Studio grownarts entwickelt wurde.

Die liebevoll gestaltete Spielwelt des 3rd-Person-Spiels Paws and Leaves – A Thracian Tale bietet ein eindrucksvolles und immersives Erlebnis. Im Körper eines Fuchses, begleitet von einem sprechenden Schmetterling begeben sich die Spieler auf eine leidvolle Reise auf der Suche nach der Vergangenheit und der verlorenen Sinne.

Der sensible Umgang mit einer ernsten Thematik wird durch eine hochwertige, audiovisuelle Präsentation dargestellt und bietet nicht nur in der Hauptspielwelt, sondern auch in einer mysteriösen Parallelwelt viel Explorationspotenzial. Die wundervoll lebhafte und farbenfrohe Ästhetik sorgt für ein gemütliches Ambiente, um Spielende für eine emotionale Reise zu wappnen.

Der Gewinn des Ubisoft Newcomer Award umfasst einen Workshop mit Experten von Ubisoft, Betreuung während des weiteren Projektverlaufs und einen Ausstellungsbereich am Stand des Kooperationspartners Indie Arena Booth auf der gamescom 2023.

Mehr Informationen zu Paws and Leaves – A Thracian Tale und grownarts gibt es unter: https://grownarts.com/de/pawsandleaves/ und auf kickstarter.