Ubisoft: Pläne zur Veröffentlichung von Rainbow Six Quarantine und Far Cry 6

Ubisoft hat seine Pläne für die Veröffentlichung von Rainbow Six Quarantine und Far Cry 6 veröffentlicht.

Wann erscheint Far Cry 6 und wann erscheint Rainbow Six Quarantine? Auf diese Fragen gab Ubisoft zwar keine exakte Antwort, aber die Pläne für die beiden Spiele scheinen schon festzustehen.

Ubisoft hielt einen „Earnings Call“ für das Geschäftsjahr (FY) 2020-2021 ab, das am 31. März 2021 endete. Dabei kamen neue Details zu den Plänen des Unternehmens zum Vorschein. Demnach sollen Rainbow Six Quarantine und Far Cry 6 noch vor September 2021 veröffentlicht werden.

Beide Spiele sind für die erste Hälfte des FY2021-2022 (01.04 bis 01.09.2021) fest eingeplant, was den Zeitraum deutlich eingrenzt.