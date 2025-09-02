Ubisoft: Rayman-Marke ist in guten Händen

Laut Brand Producer Loic Gounon arbeiten Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan gemeinsam an der Zukunft der Rayman-Marke.

Anlässlich des 30-jährigen Rayman-Jubiläums plant Ubisoft in den nächsten Tagen die Veröffentlichung von Behind the Scenes-Material, Anekdoten, Entwickler-Interviews, Konzept-Art und mehr rund um den gliedmaßenlosen Helden.

Den Anfang macht ein kurzes Video, in dem Brand Producer Loic Gounon und Composer/Music Advisor Christophe Heral auf Raymans bisherige Reise zurückblicken. Ersterer versichert zudem, dass man aktuell an der Zukunft der Marke arbeite, Fans aber noch Geduld bezüglich Neuigkeiten aufbringen müssten:

„Wie wir bereits in der Vergangenheit angekündigt haben, arbeiten derzeit sehr talentierte Teams bei Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan gemeinsam an der Zukunft von Rayman. Rechnet nicht zu früh mit Neuigkeiten von uns, aber seit versichert, dass Rayman in guten Händen ist.“