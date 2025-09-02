Ubisoft: Rayman-Marke ist in guten Händen

21 Autor: , in News / Ubisoft
Übersicht
Image: Ubisoft

Laut Brand Producer Loic Gounon arbeiten Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan gemeinsam an der Zukunft der Rayman-Marke.

Anlässlich des 30-jährigen Rayman-Jubiläums plant Ubisoft in den nächsten Tagen die Veröffentlichung von Behind the Scenes-Material, Anekdoten, Entwickler-Interviews, Konzept-Art und mehr rund um den gliedmaßenlosen Helden.

Den Anfang macht ein kurzes Video, in dem Brand Producer Loic Gounon und Composer/Music Advisor Christophe Heral auf Raymans bisherige Reise zurückblicken. Ersterer versichert zudem, dass man aktuell an der Zukunft der Marke arbeite, Fans aber noch Geduld bezüglich Neuigkeiten aufbringen müssten:

„Wie wir bereits in der Vergangenheit angekündigt haben, arbeiten derzeit sehr talentierte Teams bei Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan gemeinsam an der Zukunft von Rayman. Rechnet nicht zu früh mit Neuigkeiten von uns, aber seit versichert, dass Rayman in guten Händen ist.“

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Ubisoft

21 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. ShadowTerror90 50010 XP Nachwuchsadmin 5+ | 02.09.2025 - 10:52 Uhr

    Rayman Legends war richtig gut.

    Bin gespannt ob da wirklich noch was kommt ist ja schon 12 Jahre her.

    0
  4. Mech77 43795 XP Hooligan Schubser | 02.09.2025 - 11:36 Uhr

    Ach Rayman gibts doch noch? Ok.

    Die Frage ist, ob heutzutage überhaupt noch ein Spiel „in guten Händen“ bei Ubischrott ist.

    0

Hinterlasse eine Antwort