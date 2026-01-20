Ubisoft: Rundenbasiertes Rainbow‑Six‑Taktikspiel in Arbeit – Gerücht

Ein Leak deutet auf ein völlig neues Spielerlebnis im beliebten Shooter-Kosmos von Rainbow Six Siege hin.

Ubisoft arbeitet laut mehreren Quellen an einem neuen rundenbasierten Taktikspiel, das im Universum von Rainbow Six Siege angesiedelt ist. Der Titel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und soll frühestens in ein bis zwei Jahren erscheinen – geplant für Xbox Series XS, PlayStation 5, PC und möglicherweise auch die Nintendo Switch 2.

Das Spiel setzt auf eine Top‑Down‑Perspektive, die an Diablo 4 oder XCOM erinnert. Spieler übernehmen die Kontrolle über bekannte Rainbow‑Six‑Operator, inklusive ihrer individuellen Fähigkeiten.

Eine der Quellen beschreibt das Projekt als „aktualisierte XCOM‑Version mit cineastischen Cutscenes“.

Der Gameplay‑Loop soll stark an Siege angelehnt sein: Operator auswählen, Gebäude stürmen, Geiseln retten, taktisch vorgehen.

Die geplante Spielzeit liegt bei etwa 25–30 Stunden, kann sich aber noch ändern – abhängig davon, ob Inhalte oder Zwischensequenzen gestrichen oder erweitert werden.

Unklar ist derzeit, ob das Projekt im Zuge der neuen Ubisoft‑Tencent‑Struktur in eine neue Tochterfirma übergeht. Einige Entwickler halten das für möglich, andere wissen noch nichts Konkretes.