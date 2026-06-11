Ubisoft: Schließt Belgrad-Studio und trennt sich von rund 100 Mitarbeitern

Ubisoft hat ein weiteres internes Studio geschlossen. Wie aus Branchenberichten hervorgeht, ist nun auch Ubisoft Belgrade betroffen, wodurch rund 100 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren.
Das Studio wurde ursprünglich 2016 gegründet und diente Ubisoft als Support-Standort für verschiedene große Produktionen.
Unterstützung für große Ubisoft-Titel
Während seiner aktiven Zeit arbeitete das Studio unter anderem an bekannten Marken des Publishers, darunter:
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- The Crew 2
- Rainbow Six
- Skull & Bones
Ubisoft Belgrade war damit vor allem in unterstützender Funktion für größere Produktionsstudios tätig.
Komplette Schließung bestätigt
Nach aktuellen Informationen wird das Studio vollständig geschlossen. Die gesamte Belegschaft von rund 100 Mitarbeitern ist von den Maßnahmen betroffen.
Zum Zeitpunkt der Gründung bestand das Team noch aus etwa 10 Personen, bevor es im Laufe der Jahre deutlich erweitert wurde.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Abwärtsspirale hört nicht auf, Ubisoft hat einfach zu viele Mitarbeiter eingestellt über die Jahre.
Und da kommt ihnen eine Standort Konsolidierung wohl ganz gelegen.
Drücken wir den Mitarbeitern die Daumen für einen guten Folgejob
Der ganze Bumms muss sich langsam neu erfinden.
Aber gieß mal neuen Wein in alte Schläuche…
Andere Studios sind glaube ich auch noch betroffen 😥
Gerade bei Ubischrott war das abzusehen…
Ubi hat sich über die Jahre auch einfach eine unfassbar chaotische und komplizierte Struktur aufgebaut. Zahlreiche Studios unterschiedlichster Größen auf der ganzen Welt verteilt, die aber alle irgendwie Zusammenarbeiten sollen.
Ich kenne keinen Publisher der so viele InHouse Studios in solch einer zersiedelten Struktur betreibt. Die dürften doch locker über 40 Studios haben (und hauen trotzdem nur 3 Spiele im Jahr aus).
Schade aber was will man machen.
Also was mir in den Credits bei Ubisoft Spielen immer direkt auffällt ist, dass die unfassbar viele Studios haben.
Das in Kombination mit französischer Impulsivität stell ich mir schon sehr schwer zu händeln vor.
Ubisoft hat’s auch irgendwie geschafft, ihre eigenen AAA Spiele auf 20€ Titel zu reduzieren. ^^
Und wieder Entlassungen wird nicht besser bei Ubisoft