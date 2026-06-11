Ubisoft: Schließt Belgrad-Studio und trennt sich von rund 100 Mitarbeitern

Ubisoft hat ein weiteres internes Studio geschlossen. Wie aus Branchenberichten hervorgeht, ist nun auch Ubisoft Belgrade betroffen, wodurch rund 100 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren.

Das Studio wurde ursprünglich 2016 gegründet und diente Ubisoft als Support-Standort für verschiedene große Produktionen.

Unterstützung für große Ubisoft-Titel

Während seiner aktiven Zeit arbeitete das Studio unter anderem an bekannten Marken des Publishers, darunter:

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

The Crew 2

Rainbow Six

Skull & Bones

Ubisoft Belgrade war damit vor allem in unterstützender Funktion für größere Produktionsstudios tätig.

Komplette Schließung bestätigt

Nach aktuellen Informationen wird das Studio vollständig geschlossen. Die gesamte Belegschaft von rund 100 Mitarbeitern ist von den Maßnahmen betroffen.

Zum Zeitpunkt der Gründung bestand das Team noch aus etwa 10 Personen, bevor es im Laufe der Jahre deutlich erweitert wurde.