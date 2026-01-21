Ubisoft: Schließt zwei Studios und denkt über Asset‑Verkäufe nach

Ubisoft‑Schock: Zwei Studios geschlossen – weitere „Assets“ könnten verkauft werden.

Der große Reset bei Ubisoft geht weiter. Im Zuge der jüngsten Umstrukturierungen hat der Publisher bestätigt, dass zwei Studios geschlossen wurden: Ubisoft Halifax und Ubisoft Stockholm. Beide Schließungen waren zuvor bereits angekündigt worden, wurden nun aber offiziell vollzogen.

Doch das ist nicht alles. Während eines Web‑Calls, an dem auch VGC teilnahm, erklärte Ubisoft, dass man den Verkauf weiterer „Assets“ in Betracht zieht – ohne jedoch zu konkretisieren, welche Bereiche oder Marken davon betroffen sein könnten.

Nach massiven Projektstreichungen macht Ubisoft ernst: Halifax und Stockholm sind dicht, und das Unternehmen prüft nun sogar den Verkauf weiterer Assets.

Die Schließungen und die vagen Aussagen zu möglichen Verkäufen deuten auf eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung hin:

  • Kostenreduktion
  • Fokus auf Kernmarken
  • Bereinigung des Projektportfolios
  • Potenzielle Verkäufe von Studios, Marken oder Technologien

Nach der Einstellung mehrerer Spiele und der Verschiebung von sieben weiteren Projekten wirkt Ubisoft entschlossen, das Unternehmen schlanker und profitabler aufzustellen.

Für Fans bleibt die Frage: Welche Ubisoft‑Marken bleiben bestehen – und welche könnten bald in anderen Händen liegen?

    • DrFreaK666 195825 XP Grub Killer Master | 21.01.2026 - 19:50 Uhr
      Antwort auf EdgarAllanFloh

      Das eine schließt das andere nicht aus.
      Wenn man die Studios nicht benötigt, dann werden sie geschlossen.
      Ubisoft Halifax war ein Support-Studio.
      Ubisoft Stockholm ist da schon ein größerer Verlust, denn die halfen bei der Snowdrop-Engine und Avatar mit. Das waren also schon eher fähige Leute

      0
  2. Katanameister 302760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.01.2026 - 19:47 Uhr

    Ich hoffe, dass man Prince of Persia an ein anderes Studio/anderen Publisher verkaufen wird, hätte so gerne Remakes der Sands of Time Trilogie.

    2
  3. Ralle89 69700 XP Romper Domper Stomper | 21.01.2026 - 20:32 Uhr

    Da bin ich mal gespannt was da noch so passiert 🫣 hoffentlich lassen sie ANNO 117 in Ruhe

    0
  4. Kenty 241330 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.01.2026 - 20:50 Uhr

    Oh, das hört sich wirklich übel und nach einem Reset an. Mal sehen, was da noch übrig bleibt.

    0
  5. Lord Hektor 345970 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.01.2026 - 20:54 Uhr

    Hmm, die machen aber jetzt wirklich vieles dicht. Schauen wir einmal, was das für ihre Kernreihen heißt.

    0
  6. hellboy 22155 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.01.2026 - 20:54 Uhr

    Oh man, ne zeitlang war das mal eines der besten Studios worldwide. Ich wünsche mir wieder das innovative Ubisoft zurück.

    0
  7. hellboy 22155 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.01.2026 - 20:55 Uhr

    Gibt ja auch Ubisoft Berlin. Sogar Bekannte von mir arbeiten da… Hoffentlich noch lange!

    0
  8. xXCickXx 118075 XP Scorpio King Rang 4 | 21.01.2026 - 21:14 Uhr

    Ich sehe da langsam aber sicher das generelle Ende von Ubisoft. Nachdem sie große marken schon ausgegliedert haben, wird die Luft langsam immer dünner

    1
    • Katanameister 302760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.01.2026 - 21:35 Uhr
      Antwort auf xXCickXx

      Es wird einfach jegliches Potenzial gekillt, AC und Far Cry sind vollkommen ausgebrannt, dann legt man noch den Fokus gerade dadrauf und schmeißt einfach so viele andere Projekte über den Haufen, ist für mich auch nicht zukunftsfähig.

      0

