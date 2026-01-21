Ubisoft: Schließt zwei Studios und denkt über Asset‑Verkäufe nach

Der große Reset bei Ubisoft geht weiter. Im Zuge der jüngsten Umstrukturierungen hat der Publisher bestätigt, dass zwei Studios geschlossen wurden: Ubisoft Halifax und Ubisoft Stockholm. Beide Schließungen waren zuvor bereits angekündigt worden, wurden nun aber offiziell vollzogen.

Doch das ist nicht alles. Während eines Web‑Calls, an dem auch VGC teilnahm, erklärte Ubisoft, dass man den Verkauf weiterer „Assets“ in Betracht zieht – ohne jedoch zu konkretisieren, welche Bereiche oder Marken davon betroffen sein könnten.

Nach massiven Projektstreichungen macht Ubisoft ernst: Halifax und Stockholm sind dicht, und das Unternehmen prüft nun sogar den Verkauf weiterer Assets.

Die Schließungen und die vagen Aussagen zu möglichen Verkäufen deuten auf eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung hin:

Kostenreduktion

Fokus auf Kernmarken

Bereinigung des Projektportfolios

Potenzielle Verkäufe von Studios, Marken oder Technologien

Nach der Einstellung mehrerer Spiele und der Verschiebung von sieben weiteren Projekten wirkt Ubisoft entschlossen, das Unternehmen schlanker und profitabler aufzustellen.

Für Fans bleibt die Frage: Welche Ubisoft‑Marken bleiben bestehen – und welche könnten bald in anderen Händen liegen?