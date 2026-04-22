Ubisoft: Social-Sim Alterra eingestellt – Bericht

Einem neuen Bericht zufolge wurde die bei Ubisoft seit drei Jahren in Entwicklung befindliche Social-Sim Alterra eingestellt.

Seit drei Jahren arbeitete Ubisoft Montreal unter der Führung von Creative Director Patrick Redding und Lead Producer Fabien Lhéraud an Alterra, einer Social-Sim im Stil von Animal Crossing. Nun wurde das Projekt offensichtlich eingestellt.

Wie Insider Gaming berichtet, wurden beteiligte Mitarbeiter im Verlauf des gestrigen Tages von Ubisoft über die Einstellung informiert und anschließend nach Hause geschickt.

Entwickler die an dem Spiel arbeiteten werden für andere Projekte innerhalb des Unternehmens freigestellt. Zu möglichen Entlassungen ist zum aktuellen Zeitpunkt nichts bekannt.