Ubisoft: Splinter Cell, neues Ghost Recon, Far Cry und mehr in 2026/2027 – Gerücht

Das Remake von Splinter Cell, neue Teile der Spielreihen Far Cry, Ghost Recon und mehr erscheinen angeblich 2026/2027.

Anlässlich des 30. Jubiläums von Rayman hatte Ubisoft Neuigkeiten zur Spielreihe im Gepäck. Angeblich ein Remake sowie ein neuer Teil geplant. Mehr dazu hier.

Doch Ubisoft arbeitet noch an einem weiteren Remake. Splinter Cell erhielt bereits 2021 grünes Licht für ein Remake.

Den neusten Informationen von Insider Gaming zufolge wird es 2026/2027 erscheinen.

Neben Splinter Cell führte man noch weitere Spiele von Ubisoft auf, die im selben Zeitrahmen für eine Veröffentlichung liegen sollen.

Ebenfalls 2026/2027 sollen die nächsten Hauptspiele der Reihe Ghost Recon (Project Ovr), Far Cry (Project Blackbird) sowie Assassin’s Creed (Project Hexe) erscheinen.

Laut dem Bericht sind das die Projekte für 2026/2027:

Projekt Ovr – Hauptspiel der Ghost Recon-Reihe

Projekt Hexe – Hauptspiel der Assassin’s Creed-Reihe

Projekt North – Splinter Cell-Remake

Projekt Blackbird – Hauptspiel der Far Cry-Reihe

Projekt Maverick – Far Cry-Shooter mit Extraktionsmissionen

Projekt Rewind – Remake von Prince of Persia

Projekt Alterra – Spiel im Stil eines Animal Crossing

Projekt Crest –Extraktions-Shooter mit Setting Zweiter Weltkrieg

Projekt BG&E2 – Beyond Good and Evil 2