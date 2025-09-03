Ubisoft: Splinter Cell, neues Ghost Recon, Far Cry und mehr in 2026/2027 – Gerücht

Image: Ubisoft

Das Remake von Splinter Cell, neue Teile der Spielreihen Far Cry, Ghost Recon und mehr erscheinen angeblich 2026/2027.

Anlässlich des 30. Jubiläums von Rayman hatte Ubisoft Neuigkeiten zur Spielreihe im Gepäck. Angeblich ein Remake sowie ein neuer Teil geplant. Mehr dazu hier.

Doch Ubisoft arbeitet noch an einem weiteren Remake. Splinter Cell erhielt bereits 2021 grünes Licht für ein Remake.

Den neusten Informationen von Insider Gaming zufolge wird es 2026/2027 erscheinen.

Neben Splinter Cell führte man noch weitere Spiele von Ubisoft auf, die im selben Zeitrahmen für eine Veröffentlichung liegen sollen.

Ebenfalls 2026/2027 sollen die nächsten Hauptspiele der Reihe Ghost Recon (Project Ovr), Far Cry (Project Blackbird) sowie Assassin’s Creed (Project Hexe) erscheinen.

Laut dem Bericht sind das die Projekte für 2026/2027:

  • Projekt Ovr – Hauptspiel der Ghost Recon-Reihe
  • Projekt Hexe – Hauptspiel der Assassin’s Creed-Reihe
  • Projekt North – Splinter Cell-Remake
  • Projekt Blackbird – Hauptspiel der Far Cry-Reihe
  • Projekt Maverick – Far Cry-Shooter mit Extraktionsmissionen
  • Projekt Rewind – Remake von Prince of Persia
  • Projekt Alterra – Spiel im Stil eines Animal Crossing
  • Projekt Crest –Extraktions-Shooter mit Setting Zweiter Weltkrieg
  • Projekt BG&E2 – Beyond Good and Evil 2

  1. Katanameister 190160 XP Grub Killer Man | 03.09.2025 - 19:03 Uhr

    Splinter Cell und Prince of Persia sind da meine Favoriten, ich hoffe es wird gut, der Rest eher ist eher uninteressant.

