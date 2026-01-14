Ubisoft: Streicht Stellen beim Studio in Abu Dhabi

Ubisoft Abu Dhabi erlebt eine stille Entlassungswelle und mehrere Mitarbeiter berichten öffentlich vom Ende ihrer Zeit im Studio.

In den vergangenen Tagen verdichten sich Hinweise darauf, dass Ubisoft sein Studio in Abu Dhabi von einer neuen Entlassungsrunde betroffen hat.

Mehrere Beiträge auf LinkedIn lassen erkennen, dass der französische Publisher bereits im Dezember 2025 damit begonnen hat, Stellen abzubauen. Die Meldungen erscheinen in einer Phase, in der Ubisoft weltweit Studios verkleinert oder schließt und damit eine Reihe struktureller Veränderungen fortsetzt.

Die jüngsten Entwicklungen folgen auf die bestätigte Schließung von Ubisoft Halifax sowie geplante Kürzungen bei Massive Entertainment und Ubisoft Stockholm.

Nun berichten auch Mitarbeiter aus Abu Dhabi, dass ihre Zeit im Studio endet. Einer von ihnen verabschiedete sich nach fast fünf Jahren aus seiner Rolle im Social Media-Bereich und sprach von Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. Ein weiterer Mitarbeiter schilderte, dass er nach dreieinhalb Jahren betroffen sei und die vergangenen Monate genutzt habe, um die Situation zu reflektieren.

Erst gestern meldete sich ein weiterer Angestellter zu Wort, der von einer aktuellen Umstrukturierung betroffen ist. Er beschreibt seine Jahre im Studio als prägende Phase voller Zusammenarbeit, Herausforderungen und persönlicher Entwicklung. Seine Nachricht markiert einen weiteren Hinweis darauf, dass die Veränderungen im Team weitreichender ausfallen könnten, als bislang öffentlich bekannt ist.

Damit setzt sich eine Serie von Personalentscheidungen fort, die Ubisoft seit Monaten begleitet und die nun auch das Team in Abu Dhabi spürbar trifft.