Ubisoft: Singapur-Studio Mitarbeiter weiterhin von Belästigungen geplagt laut Bericht

Autor:, in / Ubisoft

Ein aktueller Bericht von Kotaku geht auf Anschuldigungen ein, die bei Ubisoft Singapur von einer Reihe anonymer Mitarbeiter erhoben wurden. Beschrieben werden Ungleichheiten bei der Bezahlung, Vorfälle im Zusammenhang mit Rassismus, toxische Arbeitskultur und sexuelle Verfehlungen.

Das Studio hat an Spielen wie Assassin’s Creed 4: Black Flag und Immortals Fenyx Rising gearbeitet und zur Zeit an Skull and Bones. Der Bericht schildert, wie Ubisoft staatliche Tochterunternehmen zu seinem Vorteil nutzte, indem es ein Studio einrichtete, um lokale Talente zu fördern, den Einheimischen aber keine Führungsrollen zugesteht. Außerdem soll Ubisoft den Ortsansässigen nur den Mindestlohn zahlen, während ausländische Mitarbeiter mehr Gehalt bekommen, wobei die Unterschiede zwischen 5.000 und 10.000 US-Dollar pro Jahr liegen sollen.

Viele Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben Ubisoft Singapur als eines der schlechtesten Studios des französischen Unternehmens bezeichnet. Höheren Angestellten wurde bösartiges Verhalten und schlechtes Management vorgeworfen, und Dinge wie sexuelles Fehlverhalten von den Verantwortlichen weitgehend ignoriert würden.

Ubisoft hat eine Erklärung zu der Angelegenheit veröffentlicht:

„Im Laufe des letzten Jahres hat Ubisoft bedeutende und sinnvolle Änderungen eingeführt, die darauf abzielen, ein sicheres und integratives Arbeitsumfeld für alle zu gewährleisten. Dazu gehörten Schulungen und umfassendere Verfahren, die es unseren Mitarbeitern ermöglichen, Bedenken und Ansprüche vorzubringen und sicherzustellen, dass sie untersucht und zeitnah bearbeitet werden. Wir hoffen, dass sich durch unsere fortlaufenden Maßnahmen alle Teammitglieder unterstützt und wertgeschätzt fühlen und darauf vertrauen, dass Ubisoft eine Kultur des Respekts und der Zugehörigkeit pflegt.“