Ubisoft: Tencent hält 25 % an neuer Tochtergesellschaft

Autor:, in / Ubisoft

Für einige Franchises gründet Ubisoft eine neue Tochtergesellschaft, an der Tencent mit 25 % beteiligt ist.

Ubisoft kündigte die Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft an, die auf den Marken Assassin’s Creed, Far Cry und Tom Clancy’s Rainbow Six basiert, um einen wichtigen Schritt zur raschen Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells zu unternehmen.

Dazu wird Tencent 1,16 Milliarden Euro (entspricht einem Anteil von 25%) für eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Tochtergesellschaft investieren, wodurch man sich auf den Aufbau von Spiele-Ökosystemen konzentrieren kann, die darauf ausgelegt sind, dauerhaft und plattformübergreifend zu sein.

Das Ziel ist es „die Qualität der erzählerischen Solo-Erlebnisse weiter zu steigern, das Multiplayer-Angebot durch häufigere Veröffentlichung von Inhalten zu erweitern, kostenlose Spielmöglichkeiten einzuführen und mehr soziale Funktionen zu integrieren.“

„Heute schlägt Ubisoft ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf“, sagte Yves Guillemot, Mitbegründer und Chief Executive Officer. „Während wir die Transformation des Unternehmens beschleunigen, ist dies ein grundlegender Schritt in der Veränderung des Betriebsmodells von Ubisoft, der es uns ermöglichen wird, sowohl agil als auch ehrgeizig zu sein. Wir konzentrieren uns darauf, ein starkes Spiele-Ökosystem aufzubauen, das darauf ausgelegt ist, immergrün zu werden, leistungsstarke Marken zu entwickeln und neue IPs zu kreieren, die von bahnbrechenden und aufkommenden Technologien angetrieben werden.“ „Mit der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft, die die Entwicklung von drei unserer größten Franchises vorantreiben wird, und dem Einstieg von Tencent als Minderheitsinvestor kristallisieren wir den Wert unserer Vermögenswerte heraus, stärken unsere Bilanz und schaffen die besten Voraussetzungen für das langfristige Wachstum und den Erfolg dieser Franchises. Mit seinem engagierten und eigenständigen Führungsteam wird es sich darauf konzentrieren, diese drei Marken in einzigartige Ökosysteme zu verwandeln.“ Guillemot schloss: „Wir haben uns verpflichtet, eine schärfere, fokussiertere Organisation aufzubauen – eine Organisation, in der talentierte Teams unsere Marken auf die nächste Stufe bringen, das Wachstum aufstrebender Franchises beschleunigen und die Innovation bei Technologien und Dienstleistungen der nächsten Generation anführen werden, alles mit dem Ziel, bereichernde, denkwürdige Spiele zu liefern, die die Erwartungen der Spieler übertreffen und einen überragenden Wert für unsere Aktionäre und andere Stakeholder schaffen.“

Parallel zur neuen Tochtergesellschaft wird Ubisoft „die Entwicklung kultiger Franchises wie Tom Clancy’s Ghost Recon und The Division vorantreiben, das Wachstum von Spitzentiteln beschleunigen und bahnbrechende Technologien für ausgewählte neue IPs nutzen, während gleichzeitig weiterhin hochmoderne Spiel-Engines und Online-Dienste bereitgestellt werden.“