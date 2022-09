Ubisoft: Tencent sichert sich 49,9 Prozent Anteile

Durch die Investition in Guillemot Bros sichert sich das chinesische Unternehmen Tencent weitere Anteile an Ubisoft.

Dass das chinesische Unternehmen Tencent seine Anteile an Ubisoft gerne weiter aufstocken würde, ist seit geraumer Zeit bekannt. In einem neuen Deal investiert der Technologie-Riese nun 300 Millionen in Guillemot Bros, ein Unternehmen der Ubisoft-Mitgründer, welches gleichzeitig im Besitz des größten Anteils an Ubisoft ist.

Tencent hält fortan 49,9 Prozent Anteile an Guillemot Bros. Die direkten Anteile an Ubisoft können zukünftig von 4,5 auf 9,99 Prozent ansteigen. Beiden Unternehmen wäre es gemeinsam möglich, den Mehrheitsanteil an Ubisoft zu besitzen.

Im Zuge der Investition verpflichtet sich Tencent, die Anteile für einen Zeitraum von fünf Jahren nicht zu verkaufen und nach dieser Zeit der Familie Guillemot im Fall eines Verkaufs ein Vorkaufsrecht zu gewähren.

Laut Tencent-Präsident Martin Lau erhofft man sich durch die weitere Investition eine noch erfolgreichere Zukunft, in der viele der bekannten Spielemarken von Ubisoft ihren Weg auf mobile Plattformen finden sollen.

Yves Guillemot, Geschäftsführer und Mitbegründer von Ubisoft, ist zuversichtlich, dass der Deal für langfristige Stabilität innerhalb des Unternehmens sorgen wird:

„Tencent ist ein wichtiger Aktionärspartner für viele der Branchenführer, die einige der herausragendsten Videospiele entwickelt haben. Diese Transaktion stärkt unsere Fähigkeit, in den kommenden Jahren starke Werte zu schaffen.“