Ubisoft: Über 20 gecancelte Projekte seit 2019

Die Liste der eingestellten Ubisoft‑Projekte der letzten Jahre ist inzwischen beeindruckend lang und zeigt, wie stark der Publisher seine Entwicklungsstrategie umgebaut hat.
Von ambitionierten AAA‑Produktionen über experimentelle Sandbox‑Konzepte bis hin zu großen Marken wie Assassin’s Creed, Prince of Persia, Ghost Recon oder Star Wars – kaum ein Bereich blieb verschont.
Damit ihr einen klaren Überblick habt, findet ihr hier alle gecancelten Ubisoft‑Spiele nach Jahr sortiert sowie eine zusätzliche Gesamtübersicht aller gestrichenen Titel.
Von Ubisoft eingestellte Spiele – Timeline
2019
- Project Pioneer (Sci‑Fi‑Exploration)
- Project Avalon (Mittelalter‑Fantasy‑RPG)
- Prince of Persia – 2D‑Sequel zu The Shadow and the Flame
2021
- Rayman Remake / Rayman Forever (frühes Remake‑Konzept)
2022
- Ghost Recon Frontline (F2P Battle Royale)
- Splinter Cell VR (Oculus‑Exklusivprojekt)
- Zwei unangekündigte Ubisoft‑Projekte
2023
- Project Q (stylisiertes PvPvE‑Arena‑Game)
- Project Oxygen (Immortals Fenyx Rising 2)
- Project Renaissance (Voxel‑/Sandbox‑Projekt)
2024
- The Division: Heartland (Standalone Survival Spin‑off)
- Project Scarlet (Assassin’s Creed im Amerika nach dem Bürgerkrieg)
- Project Pathfinder (Originalversion von Project U)
2025
- Star Wars Outlaws 2 (sehr frühe Entwicklungsphase)
- Project Maverick (Far‑Cry‑Extraction‑Spin‑off)
2026
- Project League (Assassin’s Creed Koop‑Projekt)
- Prince of Persia: Sands of Time Remake
- Drei unangekündigte AAA‑Projekte
- Ein Mobile Game
Ein Social-Media-User sagte zu der Liste: „Das ist kein Fahrplan, das ist ein Friedhof.“ – Wie fällt euer Kommentar aus?
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
also auf AC Hexe (in Deutschland spielende Teil) freue ich mich trotzdem sehr 🙂 solange das nicht gecancelt wird, bin ich happy 🙂