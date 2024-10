Ubisoft: Übernahme oder Privatisierung bald möglich

Sollten die neuesten Berichte im Internet stimmen, dann sind Tencent und die Guillemot-Familie an einer Übernahme oder Privatisierung von Ubisoft interessiert.

„Tencent Holdings Ltd. und die Gründerfamilie Guillemot von Ubisoft Entertainment SA erwägen nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, eine mögliche Übernahme des französischen Videospielentwicklers, nachdem dieser in diesem Jahr mehr als die Hälfte seines Marktwertes verloren hat“, so die Berichte von Bloomberg.