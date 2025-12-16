Ubisoft: Übernahme von Amazon Games Montreal

Ubisoft gab bekannt, dass es die Rechte an March of Giants von Amazon erwirbt.

Das talentierte Team aus Montreal, das hinter dem innovativen Multiplayer-Online-Battle-Arena (MOBA)-Projekt steht, wird sich Ubisoft anschließen und bereitet nach der erfolgreichen geschlossenen Alpha-Phase des Spiels derzeit das nächste große Update vor. Es führt neue Riesen, erweiterte Wettbewerbsmodi und grundlegende Systeme ein, die das langfristige Wachstum unterstützen sollen.

Als Teil der Vereinbarung wird Amazon Ubisoft auch bei der Vermarktung von March of Giants auf Twitch unterstützen.

March of Giants ist ein ehrgeiziger Neuzugang in der globalen MOBA-Landschaft, der lanebasierte Kämpfe, Schlachtfeldbeherrschung und Heldenkoordination miteinander verbindet.

Seit der ersten Enthüllung hat das Spiel große Begeisterung bei Spielern und Entwicklern hervorgerufen, die die frische Art Direction, die taktische Tiefe und den Fokus auf sinnvolles Teamplay gelobt haben.

March of Giants wird von einem erfahrenen Team geleitet, darunter Xavier Marquis, Creative Director, und Alexandre Parizeau, Senior Production Leader. Beide sind erfahrene Entwickler mit früheren Verbindungen zu Ubisoft.

Xavier ist vor allem als Creative Director von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bekannt, während Alexandre zuvor als Managing Director bei Ubisoft Toronto tätig war, wo er große AAA-Produktionen beaufsichtigte.

Mit ihrer Rückkehr und der Erweiterung des Teams von March of Giants bringt Ubisoft nachweisliche Erfahrung in der Entwicklung weltweit erfolgreicher Wettkampf- und Live-Spiele mit.

„March of Giants bietet eine echte Chance, den Spielern etwas Frisches und Dynamisches zu bieten und Ubisoft dabei zu helfen, in einer der größten Spielarenen zu konkurrieren“, sagt Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft.

„Wir freuen uns darauf, Alexandre, Xavier und viele der erfahrenen March of Giants-Mitarbeiter, die bereits bei Ubisoft gearbeitet haben, wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Der Ehrgeiz, die Kreativität und das Talent des gesamten Teams passen perfekt zu unserem Wunsch, mutige neue Erfahrungen für die Spieler zu schaffen. Wir freuen uns darauf, sie bei der Gestaltung von March of Giants zu unterstützen. Zukunft dieser vielversprechenden neuen IP zu gestalten.“