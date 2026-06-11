Ubisoft: Umstrukturierung könnte bis zu 380 Mitarbeiter betreffen

Ubisoft: Neue Umstrukturierung führt laut Berichten zu Studioschließungen und Stellenabbau

Im Rahmen einer weiteren Umstrukturierung hat Ubisoft interne Maßnahmen angekündigt, die nach Unternehmensangaben bis zu 380 Mitarbeiter betreffen könnten. Dazu gehören Studioschließungen, Stellenabbau und organisatorische Veränderungen innerhalb mehrerer Geschäftsbereiche.

In einer Mitteilung an die Belegschaft erklärte das Unternehmen, man arbeite weiterhin daran, Abläufe zu vereinfachen, die Kostenbasis zu reduzieren und Ubisoft langfristig stärker aufzustellen. Die Entscheidungen seien zudem das Ergebnis jüngster Portfolio-Überprüfungen und Anpassungen des Geschäftsbetriebs.

Studios in Winnipeg und Belgrad werden geschlossen

Besonders einschneidend sind die geplanten Schließungen der Studios in Winnipeg und Belgrad.

Nach Informationen von Insider Gaming sollen in Winnipeg rund 65 Mitarbeiter von den Maßnahmen betroffen sein. Das Studio wird vollständig geschlossen.

Für das Studio in Belgrad wird von etwa 100 betroffenen Mitarbeitern berichtet. Auch dieser Standort soll geschlossen werden. Wir hatten heute Morgen darüber berichtet.

Umbau bei Ubisoft Barcelona

Darüber hinaus hat Ubisoft Konsultationen über eine Restrukturierung des Studios in Barcelona eingeleitet.

Die Aktivitäten des Standorts sollen künftig stärker auf Rainbow Six ausgerichtet werden. Berichten zufolge könnten dort 51 Stellen wegfallen. Die Maßnahmen stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt laufender Gespräche mit Arbeitnehmervertretern.

Veränderungen im Publishing-Bereich

Neben den Entwicklungsstudios werden auch Teile der weltweiten Publishing-Organisation umstrukturiert.

Ubisoft erklärt, dass die Teams künftig anders organisiert und eingesetzt werden sollen, während gleichzeitig die Präsenz in wichtigen Märkten erhalten bleiben soll.

Insider Gaming berichtet zudem von Entlassungen innerhalb der Publishing-Abteilung in San Francisco. Die genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Rainbow Six Siege ebenfalls betroffen

Laut den vorliegenden Informationen sollen außerdem rund 120 Mitarbeiter im Umfeld von Rainbow Six Siege von organisatorischen Veränderungen betroffen sein.

Ob es sich hierbei ausschließlich um interne Versetzungen oder auch um Stellenstreichungen handelt, wurde bislang nicht näher erläutert.

Ubisoft verspricht Unterstützung

In seiner Mitteilung betont Ubisoft, dass die Maßnahmen keine Bewertung der Leistungen der betroffenen Mitarbeiter darstellen würden.

Lokale Management-Teams seien bereits damit beauftragt worden, Gespräche mit den Beschäftigten zu führen, Fragen zu beantworten und Unterstützung während des Übergangsprozesses anzubieten.

Eine offizielle Aufschlüsselung der betroffenen Stellen hat Ubisoft bislang nicht veröffentlicht.