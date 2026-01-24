Ubisoft: Unternehmen in der Krise – weitere 2000+ Jobs in Gefahr

Die Situation bei Ubisoft spitzt sich weiter zu. Insider Tom Henderson berichtet, dass die internen Kommunikationskanäle des Publishers derzeit überlaufen von Nachrichten frustrierter Mitarbeiter, die das Top‑Management offen kritisieren und tiefgreifende Veränderungen fordern.
Die jüngste Umstrukturierung gilt vielen als endgültiger Wendepunkt nach Jahren anhaltender Fehlentscheidungen.
Parallel dazu kursieren neue Informationen über die nächste Sparmaßnahme des Unternehmens. Laut aktuellen Berichten könnte Ubisoft in den kommenden Monaten über 2000 weitere Stellen streichen. Diese mögliche Entlassungswelle würde eine der größten in der Geschichte des Publishers darstellen und verstärkt die Sorge, dass das Unternehmen strukturell an Substanz verliert.
Schon jetzt verlassen zahlreiche Talente das Studio – und das noch vor Beginn der nächsten Entlassungsrunde. Intern wird die Lage als zunehmend toxisch beschrieben. Viele Mitarbeiter sprechen von einem Unternehmen, das von innen heraus verfällt, während die Führungsebene kaum auf die eskalierenden Warnsignale reagiert.
Wie Ubisoft auf die wachsende Kritik und die drohenden Einschnitte reagieren wird, bleibt offen. Die Berichte sorgen jedoch bereits jetzt für erhebliche Unruhe in der Branche und werfen Fragen über die Zukunft des Publishers auf.
Ist wie überall, die Firmen bekommen alle nicht den Hals voll genug, verpulfern die Gelder, sind unfähig und verkalkulieren sich. Überall gibt’s Krisen. Die Wirtschaft geht den Bach herunter und hält auch nicht vor der Spieleindustrie an. Nur schade, dass immer die kleinen Mitarbeiter darunter leiden.
Die kleinen Leiden immer, in allen Bereichen.
Die großen verdienen sich dumm und dämlich und selbst deren Gehältern wird auf die kleinen angerechnet wenns um den Durchschnitt geht.
Daran wird sich nie was ändern.
Siehe Gehälter.
Die Mittelschicht gejt ab einem Nettoeinkommen von unter 1.850,- los während das Durchschnittseinkommen angeblich bei 4.800,- brutto liegt.
Und jetzt kannst dich gerne umhören wie viele Leute du kennst die das erreichen.
Die kleinen und mittleren sind weutluch in der Überzahl während die ganz Großen eben alles weit nach oben verschieben.
Aber wirklich schreiben tut das keiner weils ja niemanden auffallen soll.
Ist wie mit Rentenpunkten kaufen. Wenn man bedenkt wie die Erhöhung pro Jahr ist und wieviel die kosten müsstest du für einen einzigen Punkt mindestens 15 Jahre lang Rente bekommen damit sich das überhaupt aklimatisiert. Bedeutet also du müsstest aktuell mindestens 82 werden. Bei der angeblichen Lebenserwartung kein Problem. Bei der tatsächlichen wo es dann um Anzahl + Alter gejt sieht das schon wieder ganz anders aus weil die Zahl derer die unter 80 sterben deutlich höher ist als die derer die 85+ werden aber eben die 85+ das ganze Bild verzerren.
Scheiss relative %rechnung.
Ubi hat sich aber auch selbst in diese Kacke reingebracht. AAAA sag ich nur.
Schade das nur die kleinen Entwickler wieder die Probleme bekommen währenddessen die Entscheidenden Leute weiter die Kohle verdienen
Die Firma ist am Ende …
Das Management hat ja bereits angekündigt, das es weitere Schließungen und Entlassungen geben wird, alle Talente verlassen das sinkende Schiff.
Ubisoft ist endgültig tot, hat sich schon länger abgezeichnet und das war es nun wohl wirklich.
Der Leidtragende ist halt immer der kleine Entwickler, während die Führungsetage mit einem Geldkoffer weiterzieht…
Letztenendes bekommt Ubisoft jetzt halt die, längst überfällige, Rechnung für den Ubischrott wie Avatar, StarWars und Assassins Creed Shadows und immer und immer wieder der gleichen Formel.
Hab Star wars outlaws und AC Shadows gespielt und Schrott
ist keins davon nur halt kein Meisterwerk
Selbst Schuld nach dem man in Star Wars Outlaws und AC Shadows unbedingt auf den Woke Zug mit aufspringen wollte.
So kein großer Verlust, ein Woke Studio weniger.