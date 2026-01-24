Ubisoft: Unternehmen in der Krise – weitere 2000+ Jobs in Gefahr

Die Situation bei Ubisoft spitzt sich weiter zu. Insider Tom Henderson berichtet, dass die internen Kommunikationskanäle des Publishers derzeit überlaufen von Nachrichten frustrierter Mitarbeiter, die das Top‑Management offen kritisieren und tiefgreifende Veränderungen fordern.

Die jüngste Umstrukturierung gilt vielen als endgültiger Wendepunkt nach Jahren anhaltender Fehlentscheidungen.

Parallel dazu kursieren neue Informationen über die nächste Sparmaßnahme des Unternehmens. Laut aktuellen Berichten könnte Ubisoft in den kommenden Monaten über 2000 weitere Stellen streichen. Diese mögliche Entlassungswelle würde eine der größten in der Geschichte des Publishers darstellen und verstärkt die Sorge, dass das Unternehmen strukturell an Substanz verliert.

Schon jetzt verlassen zahlreiche Talente das Studio – und das noch vor Beginn der nächsten Entlassungsrunde. Intern wird die Lage als zunehmend toxisch beschrieben. Viele Mitarbeiter sprechen von einem Unternehmen, das von innen heraus verfällt, während die Führungsebene kaum auf die eskalierenden Warnsignale reagiert.

Wie Ubisoft auf die wachsende Kritik und die drohenden Einschnitte reagieren wird, bleibt offen. Die Berichte sorgen jedoch bereits jetzt für erhebliche Unruhe in der Branche und werfen Fragen über die Zukunft des Publishers auf.