Aktuell kursieren Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Ubisoft. Omar Alamoudi, bekannt für frühere Leaks wie die Rückkehr von Onimusha, hat über soziale Netzwerke Spekulationen angestoßen, dass innerhalb einer Generation alle größten Drittanbieter im Gaming-Bereich übernommen werden könnten.

In seinem Beitrag stellte Alamoudi die Logos von EA, Activision Blizzard und Ubisoft nebeneinander und deutete damit an, dass Ubisoft möglicherweise das nächste Ziel einer großen Akquisition ist.

Die Gaming-Community reagiert auf diese Hinweise mit gemischten Gefühlen. Eine Übernahme von Ubisoft würde zahlreiche bekannte Spielereihen und Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry oder Rainbow Six betreffen und könnte die Marktlandschaft für Drittanbieter spürbar verändern.

Die Gerüchte werfen zudem Fragen zu zukünftigen Kooperationen, neuen Projekten und strategischen Entscheidungen innerhalb des Unternehmens auf.

Auch wenn derzeit keine offizielle Bestätigung existiert, betrachten viele Analysten und Fans Alamoudis Hinweise als ernstzunehmend, da frühere Leaks von ihm sich als zutreffend erwiesen haben. Im weiteren Verlauf sagte er auch, dass „Tencent“ die Übernahme schon bald verkünden könnte.

Sollte Ubisoft tatsächlich übernommen werden, könnte dies die Dynamik innerhalb der Branche verändern und die Art und Weise beeinflussen, wie große Publisher in Zukunft operieren. Die Spekulationen um Ubisoft unterstreichen damit die wachsende Aufmerksamkeit, die Übernahmen von großen Spielestudios weltweit auf sich ziehen.