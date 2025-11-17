Ubisoft: Unternehmen kurz vor Übernahme? Gerüchte über Mega-Deal in der Gaming-Branche

Aktuell kursieren Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Ubisoft. Omar Alamoudi, bekannt für frühere Leaks wie die Rückkehr von Onimusha, hat über soziale Netzwerke Spekulationen angestoßen, dass innerhalb einer Generation alle größten Drittanbieter im Gaming-Bereich übernommen werden könnten.
In seinem Beitrag stellte Alamoudi die Logos von EA, Activision Blizzard und Ubisoft nebeneinander und deutete damit an, dass Ubisoft möglicherweise das nächste Ziel einer großen Akquisition ist.
Die Gaming-Community reagiert auf diese Hinweise mit gemischten Gefühlen. Eine Übernahme von Ubisoft würde zahlreiche bekannte Spielereihen und Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry oder Rainbow Six betreffen und könnte die Marktlandschaft für Drittanbieter spürbar verändern.
Die Gerüchte werfen zudem Fragen zu zukünftigen Kooperationen, neuen Projekten und strategischen Entscheidungen innerhalb des Unternehmens auf.
Auch wenn derzeit keine offizielle Bestätigung existiert, betrachten viele Analysten und Fans Alamoudis Hinweise als ernstzunehmend, da frühere Leaks von ihm sich als zutreffend erwiesen haben. Im weiteren Verlauf sagte er auch, dass „Tencent“ die Übernahme schon bald verkünden könnte.
Sollte Ubisoft tatsächlich übernommen werden, könnte dies die Dynamik innerhalb der Branche verändern und die Art und Weise beeinflussen, wie große Publisher in Zukunft operieren. Die Spekulationen um Ubisoft unterstreichen damit die wachsende Aufmerksamkeit, die Übernahmen von großen Spielestudios weltweit auf sich ziehen.
Die nächste Runde im Ausverkauf Richtung China.
Mich würde in diesem Fall dann auch interessieren, was mit den xCloud Rechten von MS, die derzeit bei Ubisoft liegen, passiert.
Tausende Jobs gefährdet
Ein Mega-Deal dürfte es ja nicht mehr sein, wenn der Wert von Ubisoft so im Keller ist.
Die Gerüchte gabs schon vor nem Jahr.
Seien wir aber mal ehrlich, Ubisoft entwickelt seit Jahren an Fans vorbei.
Das letzte wirklich gefeierte Spiel war Immortal Fenyx Rising.
Ac Shadow ging zwar in die richtige Richtung, war aber selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad viel zu leicht und bot halt nicht eine Überraschung.
Kann gut sein, dass eine Übernahme wieder neuen Schwung in die angeschlagenen Franchises bringt.
Für den Endverbraucher kann es nur besser werden, vorausgesetzt der neue Mutterkonzern hat auch nur ein Funken Ahnung von qualitativ hochwertigeren Games. Die letzten Jahre hat Ubisoft eigenständig den Karren an die Wand gefahren und aus ehemals spaßigen Spielen absoluten Trash generiert.
du meinst für uns Endverbrauch so gut wie nach den ganzen übernahmen die Spiele Teurer geworden sind, Qualitative High lights von Bioware, Rare, Activision, Bethesda, Creation. Crystal Dynamics, Eidos usw die nach den Übernahmen bei uns angekommen sind ? Marken die beliebt waren gekillt wurden
Für die Branche wäre es eigentlich besser wenn Ubisoft so eigenständig bleibt wie sie jetzt sind,dass kann nicht gut sein wenn die geschluckt werden.
Die müssen sich einfach mal wieder darauf besinnen was sie früher ausgemacht hat,einfach mal wieder spiele wie Far Cry auch Far Cry sein lassen und nicht alles gleich entwickeln und ohne irgendwelche online Modi.
Französisches Unternehmen das nach China verkauft werden soll, ich bin sehr gespannt wie die Mitarbeiter und die Politik in Frankreich und Kanada da drauf reagieren ^^
Ich kenne da zwei welche bei Ubi Montreal arbeiten und die freuen sich schon. Dann hört dieser aufgezwungene DEI Quatsch wieder auf.