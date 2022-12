Ubisoft: Unternehmen präsentiert das Fair Play-Programm

Ubisoft gab heute den Beginn des Fair Play-Programms bekannt, einer neuen Plattform im Ubisoft-Connect-Ökosystem, die positive Interaktionen im Spiel fördern soll.

Diese neue Lernplattform verfügt über verschiedene Lerneinheiten, die zum selbstständigen Lernen entwickelt wurden. Somit werden Spieler Ressourcen zur Verfügung gestellt, mit denen störendes Verhalten im Spiel und die Auswirkungen, die es auf die Erfahrung anderer Spieler haben kann, besser verstanden werden können.

Die Initiative ist Teil von Ubisofts Plan, Spielstrukturen zu schaffen, die lohnendere soziale Erfahrungen fördern. Zudem sollen schädliche Interaktionen durch verschiedene Ansätze vermieden werden, wie durch das kürzlich angekündigte Forschungsprojekt „Zero Harm in Comms“, das in Zusammenarbeit mit Riot Games entstanden ist.

​In der Beta-Version der Plattform, die von Experten für digitales Lernen entwickelt wurde, sind fünf Lerneinheiten enthalten. Darunter sind Fakten und Statistiken über Toxizität in Online-Spielen, eine Erklärung, was Spieler dazu bringt, sich toxisch zu verhalten, sowie eine Selbsteinschätzung, die dabei hilft, die Situation besser zu verstehen, die zu jenem Verhalten führen könnte. Weiterhin beinhalten die Lerneinheiten auch Ratschläge von Profi-Spielenden und Tipps, wie man am besten auf störendes Verhalten reagiert.

​„Unser Hauptziel bei Ubisoft ist es, Spiele zu entwickeln, die positive Online-Erfahrungen fördern, und sicherzustellen, dass sich die Spieler in sicheren Gemeinschaften entwickeln“, so Jérémy Marchadier, Director of Player Safety bei Ubisoft. „Störendes Verhalten in Spielen ist ein Thema, das wir ernst nehmen und das unserer Meinung nach mit verschiedenen Ansätzen angegangen werden sollte. Wir glauben, dass Aufklärung und die Förderung eines positiven Spielverhaltens von größter Bedeutung sind, um eine positive Veränderung der Spielerfahrung herbeizuführen.“

​Das Fair Play-Programm wird heute zusammen mit der Anzeige des Rufwerts in Rainbow Six eingeführt. Dieses neue System soll dazu beitragen, den Spieler von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ein klares und konkretes Verständnis für die Auswirkungen ihres Verhaltens im Spiel zu vermitteln.

​Die Beta des Fair Play-Programms ist ab sofort für Ubisoft-Spieler in Englisch hierunter verfügbar: https://ubisoftconnect.com/fairplay-program.​