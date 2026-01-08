Ubisoft: Unternehmen schließt Halifax‑Studio – 70 Stellen betroffen

Ubisoft Halifax steht vor dem Aus, nachdem der Publisher die Schließung des Studios im Rahmen umfassender Kostensenkungen bestätigt hat.
Das Team, das unter anderem am mobilen Titel Assassin’s Creed Rebellion gearbeitet hat, verliert damit rund 70 Arbeitsplätze. Die Entscheidung wurde intern per E‑Mail kommuniziert und als Teil eines länger laufenden Restrukturierungsprozesses eingeordnet.
Die Schließung erfolgt nur wenige Wochen, nachdem sich etwa 60 Mitarbeiter des Standorts der Game & Media Workers Guild of Canada angeschlossen hatten. Ubisoft betonte jedoch, dass die Entscheidung bereits deutlich vor der Gründung der Gewerkschaft getroffen worden sei und man das Recht der Beschäftigten auf gewerkschaftliche Organisation respektiere. Die Mitteilung verweist auf Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre, in denen der Konzern seine Abläufe verschlankt und Kosten reduziert habe.
Mit dem Ende von Ubisoft Halifax setzt der Publisher seine konzernweiten Umstrukturierungen fort, die auf Effizienzsteigerung und Kostensenkung ausgerichtet sind und mehrere Bereiche des Unternehmens betreffen.
Ubisoft baut sich wieder weiter ab.
Sehr schade, hoffentlich finden die Menschen bald wieder was.
Oder Gründen wie Sandfall ein eigenes Studio und zeigen Ubisoft wie es wirklich geht.
Und wieder Entlassungen…aber diesmal aus rein wirtschaftlichen Gründen. Ich mag Ubi nicht besonders aber das ist nachzuvollziehen.
Das jahr fängt ja wieder gut an 😞
Ätzend. Hoffe die Leute müssen sich nicht allzu lange um einen neuen Job bemühen
Naja, hat nicht Ubisoft vor kurzem erst einen großen Kauf getätigt? Ich bring’s Grad nicht mehr ganz auf die Kette aber da war doch was wo jeder staunte und dann jetzt Studioschließung um Kosten zu sparen? Wohl etwas übernommen oder wie?
Was ein Bullshit immer….
Entlassungen per E-Mail sind sehr geil
Natürlich hat das nichts mir der Gründung der Gewerkschaft zu tun, nein wir glauben das einfach so@UBI.
Der Ubischrott haut mal wieder einen raus…
Mir tuts nur mal wieder um die Mitarbeiter leid.
Die Mobile Spiele von Ubisoft sind auch komplett an mir vorbeigegangen.