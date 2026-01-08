Ubisoft: Unternehmen schließt Halifax‑Studio – 70 Stellen betroffen

Ubisoft Halifax steht vor dem Aus, nachdem der Publisher die Schließung des Studios im Rahmen umfassender Kostensenkungen bestätigt hat.

Das Team, das unter anderem am mobilen Titel Assassin’s Creed Rebellion gearbeitet hat, verliert damit rund 70 Arbeitsplätze. Die Entscheidung wurde intern per E‑Mail kommuniziert und als Teil eines länger laufenden Restrukturierungsprozesses eingeordnet.

Die Schließung erfolgt nur wenige Wochen, nachdem sich etwa 60 Mitarbeiter des Standorts der Game & Media Workers Guild of Canada angeschlossen hatten. Ubisoft betonte jedoch, dass die Entscheidung bereits deutlich vor der Gründung der Gewerkschaft getroffen worden sei und man das Recht der Beschäftigten auf gewerkschaftliche Organisation respektiere. Die Mitteilung verweist auf Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre, in denen der Konzern seine Abläufe verschlankt und Kosten reduziert habe.

Mit dem Ende von Ubisoft Halifax setzt der Publisher seine konzernweiten Umstrukturierungen fort, die auf Effizienzsteigerung und Kostensenkung ausgerichtet sind und mehrere Bereiche des Unternehmens betreffen.