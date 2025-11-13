Ubisoft: Unternehmen verschiebt Halbjahresergebnisse und stoppt vorübergehend den Aktienhandel

Image: Ubisoft

Aufschub für Ubisoft H1 FY25-26 Ergebnisse sorgt für Handelsunterbrechung an der Börse.

Ubisoft hat die Veröffentlichung seiner Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025‑26 verschoben. Die ursprünglich geplanten Zahlen werden nun in den kommenden Tagen veröffentlicht, was eine kurzfristige Unsicherheit für Aktionäre und Investoren schafft.

Parallel dazu hat Ubisoft auf Antrag den Handel seiner Aktien und Anleihen an der Euronext-Börse ausgesetzt, um mögliche Marktverzerrungen zu vermeiden und den regulären Handel nach Bekanntgabe der Ergebnisse wieder aufnehmen zu können.

Die verschobenen Ergebnisse betreffen das H1 FY25‑26 von Ubisoft und sind für alle Marktteilnehmer von zentraler Bedeutung, da sie Einblicke in Umsatz, operative Leistung und strategische Entwicklungen des Unternehmens geben.

Ubisoft betont, dass die neuen Daten in Kürze verfügbar sein werden, wodurch Anleger die Möglichkeit haben, die finanzielle Lage des Unternehmens zeitnah zu bewerten.

Spekulationen gibt es zahlreiche, und sogar die Übernahme von Tencent wird diskutiert.

Quelle
  4. Phonic 282785 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.11.2025 - 20:42 Uhr

    Das hört sich gar nicht gut an. Ich glaube Ubi wird unter der Führung nie wieder zu alter Stärke zurückkehren.

    0
  5. de Maja 308075 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.11.2025 - 20:46 Uhr

    Shadows lief ja richtig gut, ne Ubi?
    War da nicht letztens ein Artikel wo Ubi meinte das Kritiker einfach nur Hater sind und man nicht auf diese hören sollte, blöd wenn man damit den ganzen Kundenstamm als Hater kennzeichnet, man muss auch irgendwann mal auf Kritik der User eingehen und nicht immer wieder das gleiche Ding durchziehen.

    0
  6. Terendir 140880 XP Master-at-Arms Bronze | 13.11.2025 - 20:48 Uhr

    Unsicherheit ist Gift für Aktien/Börse. Und das hier ist echt miserabel…
    Ich gehe aber auch von keinem guten Jahr für Ubi aus. Und seien wir ehrlich, die Führung unter Guillemont hat wirklich erhebliche Fehlentscheidungen getroffen.

    0
  7. Hattori Hanzo 29080 XP Nasenbohrer Level 4 | 13.11.2025 - 20:49 Uhr

    Oh, oh? Ich mag zwar die Ubisoiele der letzten 10 Jahre nicht so derlich, aber so ganz ohne ihre Marken fehlt da was…

    0

