Ubisoft: Unternehmen verschiebt Halbjahresergebnisse und stoppt vorübergehend den Aktienhandel

Aufschub für Ubisoft H1 FY25-26 Ergebnisse sorgt für Handelsunterbrechung an der Börse.

Ubisoft hat die Veröffentlichung seiner Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025‑26 verschoben. Die ursprünglich geplanten Zahlen werden nun in den kommenden Tagen veröffentlicht, was eine kurzfristige Unsicherheit für Aktionäre und Investoren schafft.

Parallel dazu hat Ubisoft auf Antrag den Handel seiner Aktien und Anleihen an der Euronext-Börse ausgesetzt, um mögliche Marktverzerrungen zu vermeiden und den regulären Handel nach Bekanntgabe der Ergebnisse wieder aufnehmen zu können.

Die verschobenen Ergebnisse betreffen das H1 FY25‑26 von Ubisoft und sind für alle Marktteilnehmer von zentraler Bedeutung, da sie Einblicke in Umsatz, operative Leistung und strategische Entwicklungen des Unternehmens geben.

Ubisoft betont, dass die neuen Daten in Kürze verfügbar sein werden, wodurch Anleger die Möglichkeit haben, die finanzielle Lage des Unternehmens zeitnah zu bewerten.

Spekulationen gibt es zahlreiche, und sogar die Übernahme von Tencent wird diskutiert.