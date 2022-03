Ubisoft: Von Ori inspiriertes Prince of Persia in Arbeit laut Gerücht

Autor:, in / Ubisoft

Ubisoft soll einem Bericht zufolge an einem Prince of Persia arbeiten, das von den Ori-Spielen inspiriert sein soll.

Das Remake von Prince of Persia: Sands of Time ist das nicht einzige Spiel mit dem Prinzen, an dem Ubisoft arbeiten soll.

Angeblich wird auch ein weiteres Spiel entwickelt, wie die Seite Xfire berichtet.

Ubisoft Montpellier soll demnach an dem zweiten Spiel zu Prince of Persia mitwirken, bei dem es sich um ein 2,5D-Spiel handelt und das von den Ori-Spielen inspiriert sein soll.

Neben dem Prince of Persia in 2,5D hat Ubisoft angeblich noch weitere Spiele in der Pipeline, die man auf einem eigenen Showcase zeigen wollte.