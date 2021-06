Ubisoft: Weitere Leaks zu Projekt Battlecat

Über die Gerüchte zur Crossover-IP mit dem Projektnamen „Battlecat“ haben wir bereits berichtet. Nun sind neue Bilder im Netz aufgetaucht, die an anderer Stelle schon wieder gelöscht wurden.

Das Spiel wird als „Splinter Cell trifft auf The Division und Ghost Recon Breakpoint“ beschrieben. Im Spiel sollt ihr euch angeblich für eine von drei Fraktionen aus dem Tom Clancy-Universum entscheiden: Fourth Echelon aus Splinter Cell, The Wolves aus Ghost Recon: Breakpoint und The Cleaners & Outcasts aus The Division.

Hier die Eindrücke:

Bisherige Details die durchgesickert sein sollen:

Testbeginn Januar 2021 für PC & Konsole

Objektiv-basiertes PvP

First-Person-Shooter

Scheint ein Battle Pass-System zu haben

Wird nicht auf der Ubisoft Forward Ende dieser Woche gezeigt

Jede Fraktion hat ihren eigenen spezifischen Spielstil

Weitere Informationen, die aus dem Leak stammen: