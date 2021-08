Autor:, in / Ubisoft

In einem neuen Video wird verdeutlicht, wie Ubisoft Indie-Spiele im Jahr 2021 unterstützen wird.

Ubisoft gibt bekannt, dass man weiterhin kleinere, unabhängige Studios mit einer Vielzahl von Programmen, Initiativen und Partnerschaften unterstützen wird.

In der letzten Ausgabe von Ubisoft Forward, im Juni 2021, wurden drei vielversprechende neue Indie-Spiele vorgestellt: Dorfromantik, Bravery Network Online und You Suck at Parking.

Weitere Eindrücke gibt es hier: