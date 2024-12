Ubisoft: Wiedereröffnung von Notre-Dame wird gefeiert

Autor:, in / Ubisoft

Ubisoft kündigt verschiedene Assassin’s Creed-Initiativen an, um die Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris zu feiern.

So veröffentlichte man das VR-Erlebnis „Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time“, das kostenlos im Meta Store verfügbar ist. Alle, die das Headset besitzen, können somit zu Hause in die virtuelle Darstellung der Kathedrale eintauchen, die aus Assassin’s Creed Unity für VR überarbeitet wurde.

Assassin’s Creed arbeitet mit dem Institut Français und Micro-Folies zusammen, um dieses VR-Erlebnis in ihrem Netzwerk oder in Partnermuseen auf der ganzen Welt zu präsentieren.

Ubisoft kooperiert auch mit der neuen Besucher-App der Notre-Dame, indem es Illustrationen mehrerer unzugänglicher oder historischer Sehenswürdigkeiten bereitstellt. Diese werden in Form von 3D-Ansichten der Kathedrale dargestellt, wie sie im Spiel Assassin’s Creed Unity dargestellt ist.

In einem kürzlich stattgefundenen Twitch-Stream zu Assassin’s Creed Unity erzählten zudem Caroline Miousse, Associate Art Director, und Maxime Durand, Authenticy Director, über ihre damalige Arbeit an diesem Spiel und der Darstellung der Notre-Dame. Die Aufnahme des Streams ist hier zu finden.