Ubisoft: Zahlt im Schnitt weniger Gehalt – neuer Geschäftsbericht zeigt die Folgen der Sparmaßnahmen

Der neue Ubisoft-Geschäftsbericht zeigt sinkende Durchschnittsgehälter und einen deutlichen Rückgang der Mitarbeiterzahl.

Nach einem Jahr voller Umstrukturierungen und Stellenstreichungen veröffentlicht Ubisoft neue Kennzahlen zur Belegschaft. Der aktuelle Geschäftsbericht zeigt sowohl eine niedrigere durchschnittliche Mitarbeitervergütung als auch einen Rückgang der Gesamtzahl der Beschäftigten.

Dem Jahresbericht 2026 zufolge sank die durchschnittliche Vergütung der Ubisoft-Mitarbeiter im Jahresvergleich um 4 Prozent – von 71.940 Euro auf 69.399 Euro.

Weniger Mitarbeiter als im Vorjahr

Auch die Gesamtzahl der Beschäftigten ist zurückgegangen. Zum Stichtag im März 2026 beschäftigte Ubisoft weltweit 16.590 Mitarbeiter. Im Vorjahr waren es noch 17.782, was einem Rückgang von knapp 1.200 Arbeitsplätzen entspricht.

Von den aktuell Beschäftigten arbeiten 14.704 Mitarbeiter in der Spieleentwicklung. Die übrigen rund 11 Prozent entfallen auf Publishing und weitere Unternehmensbereiche. Im Vorjahr waren noch 15.717 Mitarbeiter in der Spieleproduktion tätig.

Anteil jüngerer Beschäftigter sinkt

Der Bericht zeigt außerdem, dass der Anteil der Mitarbeiter unter 30 Jahren gesunken ist. Während diese Gruppe im Vorjahr noch 23,7 Prozent der Belegschaft ausmachte, liegt ihr Anteil inzwischen bei 19,6 Prozent.

Die Zahlen spiegeln ein schwieriges Jahr für Ubisoft wider. Der Publisher hatte zuletzt mehrere Studios umstrukturiert, Projekte eingestellt und Stellen abgebaut. Auch die gesamte Videospielbranche war 2026 erneut von zahlreichen Entlassungen betroffen, darunter auch bei Xbox, wo im Zuge einer umfassenden Restrukturierung tausende Arbeitsplätze wegfielen.