Ubisoft: Zeitfenster für Avatar, Skull & Bones und mehr bekannt

Wann erscheinen eigentlich Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones und Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Das fragen sich nicht nur viele Spieler weltweit, sondern auch die Aktionäre von Ubisoft.

Bei der vergangenen Investorenkonferenz hat Ubisoft zwar keine konkreten Termine genannt, aber immerhin die Zeitfenster für die Veröffentlichung genannt. Demnach wird wahrscheinlich Avatar: Frontiers of Pandora und Mario + Rabbids: Sparks of Hope in den letzten drei Monaten des Jahres erscheinen.

Skull & Bones könnte ebenfalls in diesem Zeitraum erscheinen. Wahrscheinlicher ist aber, dass das Spiel in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 veröffentlicht wird. Ubisoft bekräftigt aber, dass Skull & Bones bis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres in den Regalen stehen soll und somit in See stechen wird.