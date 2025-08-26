UBOAT: Geht diese Woche auf Tauchstation

U-Boot-Simulation UBOAT geht diese Woche mit im Zweiten Weltkrieg auf Xbox auf Tauchstation.

UBOAT spielt in einer offenen Welt während des Zweiten Weltkriegs und gilt als spiritueller Nachfolger der Silent Hunter-Reihe, wobei es U-Boot-Simulation mit Crew-Management-Mechaniken kombiniert, die an Fallout Shelter erinnern.

Die Xbox Series X|S-Version wird am 27. August erscheinen, gefolgt von der PlayStation 5-Version am 17. September 2025.

UBOAT wurde vom polnischen Studio Deep Water Studio entwickelt, verließ den Early Access und erschien im August 2024 für den PC. Die Konsolenversionen werden von Ultimate Games S.A. betreut und veröffentlicht.

Auf Konsolen läuft UBOAT mit einer Auflösung von 1080p. Das Spiel zielt auf 60 FPS auf Xbox Series X und PlayStation 5 und 30 FPS auf Xbox Series S ab.

Werdet zum Wolf der Tiefsee

UBOAT ist ein Open-World-U-Boot-Simulator, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Das Spiel verbindet Strategie- und Überlebenselemente und versetzt die Spieler in die Rolle eines deutschen U-Boot-Kapitäns, der Missionen ausführt, die von realen historischen Ereignissen inspiriert sind.

Das Gameplay geht weit über das Steuern und Angreifen hinaus – es geht darum, die gesamte Besatzung zu managen. Die Spieler müssen sich um die Bedürfnisse ihrer Matrosen kümmern und die Moral hochhalten. Von der Wahl der Patrouillenrouten über das Auslegen von Minen bis hin zu Hinterhalten auf Konvois – jede Entscheidung zählt. Erfolg führt zu Upgrades und neuen Fähigkeiten für Ihr U-Boot.

Das Spiel legt Wert auf Realismus, sowohl im Leben der Besatzung an Bord des U-Boots als auch bei der Ausführung der Missionen. UBOAT enthält Dutzende komplexer Simulationsfunktionen wie historische Torpedorechner, die Erdkrümmung am Horizont und die Simulation von Ballast in den einzelnen Abteilungen. Deep Water Studio hat außerdem ein komplexes Schadenssystem implementiert, das dem Spielerlebnis eine Survival-ähnliche Mechanik hinzufügt.

Features:

Open-World-U-Boot-Simulator

vollständige Besatzungskommando und -verwaltung

Kriegsmarine-Setting aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

historisch akkurate U-Boot-Modelle

fortschrittliches Schadenssimulationssystem