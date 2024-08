UFL: Fußballsimulation erscheint im September

Nach zwei erfolgreichen Open Beta-Phasen im Juni und August verkündete Entwickler Strikerz Inc. jetzt den offiziellen Starttermin der Free-to-play-Fußballsimulation UFL. Am 12. August ertönt der Anpfiff auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Wer sich dafür entscheidet, das kostenpflichtige UFL Foundation-Paket (14,99 Euro) oder das UFL Club-Paket (31,49 Euro) vorzubestellen, erhält einige Ingame-Boni und darf dank siebentägigen Vorabzugriff schon am 4. September loslegen.

„Wir freuen uns sehr, UFL am 12. September zu veröffentlichen“, sagte Eugene Nashilov, CEO von Strikerz Inc. in einer Pressemitteilung. „Wir können es kaum erwarten, dass Spieler auf der ganzen Welt in den Genuss des Spiels kommen, und wir danken euch für das unschätzbare Feedback, das ihr uns während der zwei Phasen des offenen Betatests gegeben habt.“

„Der Start von UFL ist ein Meilenstein auf unserem Weg, aber wir wissen auch, dass dies erst der Anfang ist. Wir werden das UFL-Spielerlebnis für alle Fans auf der ganzen Welt ständig und regelmäßig aktualisieren.“