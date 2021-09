UFL: Videoclip zeigt Charaktermodell der Fußballspieler

Zu UFL wurde ein kurzer Videoclip veröffentlicht, der euch die Charaktermodelle im Spiel veranschaulichen soll. Oleksandr Zinchenko wird euch dabei in einem „Work in Progress“-Build gezeigt.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Here’s a first in-game look at our Game Ambassador Oleksandr Zinchenko! Zina’s here, let’s party! New announcements coming #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/tz06TMwnpc

— UFL (@UFLgame) September 22, 2021