UFO Robot Grendizer: The Feast of The Wolves: Release-Termin und Collector’s Edition angekündigt

UFO Robot Grendizer: The Feast of The Wolves erscheint im November und wird auch als Collector’s Edition erhältlich sein.

Microids freut sich bekannt zu geben, dass UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves am 14. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein wird. Die Nintendo Switch-Version wird im Jahr 2024 erhältlich sein.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves folgt dem ersten Handlungsbogen der Anime-Serie und gibt den Spielern die Möglichkeit, die ikonischsten Momente dieses epischen Abenteuers noch einmal zu erleben.

Fans der Serie werden sich freuen zu hören, dass das Spiel die denkwürdigen musikalischen Themen aus dem Anime enthält, die für ein noch intensiveres Erlebnis neu orchestriert wurden. Diese musikalischen Themen waren ein entscheidender Teil des Erfolgs des Anime und die Spieler werden sie nun auf interaktive Weise genießen können.

Um den Fans ein wunderbares Erlebnis zu bieten, wird UFO Robot Grendizer – The Feast of the Wolves auch als Collector und Limited Edition erhältlich sein.

Die Deluxe-Edition wird enthalten:

Das Spiel

Ein Lentikular

Ein exklusives Steelbook

Einen Schlüsselanhänger

Ein Poster

Die Collector’s Edition wird Folgendes enthalten:

Sammler-Box

Eine exklusive Grendizer-Figur

Digitale Boni

Das Spiel

Ein Lentikular

Ein exklusives Steelbook

Ein Schlüsselanhänger

3 Pins im Set

4 Lithografien

Eine goldene Eintrittskarte

Ein exklusives Artbook

Ein Poster