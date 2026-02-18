UFOPHILIA: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen

Der Wahrheit kommen Spieler bald ein Stück näher: UFOPHILIA, das neue Horror‑Investigationsspiel des spanischen Solo‑Entwicklers K148 Game Studio, erscheint am 25. Februar als Xbox Play Anywhere‑Titel.

Veröffentlicht wird das Projekt von JanduSoft, das damit eine deutlich größere Zielgruppe erreicht. Ab sofort sind Vorbestellungen verfügbar – zum Launch‑Rabatt für 9,99 Euro.

Mit Play Anywhere wird UFOPHILIA gleichzeitig auf Xbox Series X|S, Windows‑PC und dem ROG Ally spielbar sein. Ein einziger Kauf reicht aus, um das Spiel auf allen unterstützten Plattformen zu nutzen.

Inhaltlich setzt UFOPHILIA auf eine Mischung aus investigativem Horror und dokumentarischem Ansatz. Spieler übernehmen die Rolle eines Ermittlers, der von außerirdischen Phänomenen besessen ist. Schauplätze mit mysteriösen Sichtungen, unerklärlichen Ereignissen und feindseligen Präsenzmeldungen bilden den Kern der Erfahrung.

Statt auf Kampf setzt das Spiel auf Beobachtung, Analyse und Beweissicherung: Nur wer Anomalien dokumentiert und Beweise sammelt, kommt der Wahrheit näher – und überlebt Begegnungen mit Wesen, die sich jeder menschlichen Logik entziehen.

UFOPHILIA reiht sich damit in die wachsende Zahl atmosphärischer Solo‑Projekte ein, die auf Spannung, Rätsel und psychologischen Druck setzen. Für Xbox‑Spieler beginnt die Jagd nach außerirdischen Spuren schon in wenigen Tagen.