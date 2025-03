UK Charts: Assassin’s Creed Shadows erklimmt die Eins

Autor:, in / UK Charts

In der Launch-Woche erklimmt Assassin’s Creed Shadows den ersten Platz in den UK Charts.

Alle wollen in das Feudale Japan. Auch in Großbritannien. Das von Ubisoft in der letzten Woche veröffentlichte Assassin’s Creed Shadows steigt direkt auf Platz Eins der Charts ein. Es verdrängt WWE 2K25. Das Wrestlingspiel rutscht auf Platz sechs ab.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition folgt auf dem zweiten Platz, während Astro Bot sich direkt dahinter einreiht und damit EA Sports FC 25 um eine Position nach unten drückt.

Monster Hunter Wilds stürzte gegenüber der Vorwoche deutlich ab und wandert von der zwei auf die acht.

UK Charts KW 12/2025