UK Charts: Atomfall verpasst knapp den Thron

Atomfall steigt in den britischen Charts auf dem zweiten Platz an, kommt aber nicht an Assassin’s Creed Shadows vorbei.

Drei Neueinsteiger schafften es in ihrer Launch-Woche in die Charts von Großbritannien. Doch keiner von ihnen schaffte es Assassin’s Creed Shadows von der Spitzenposition zu verdrängen.

Das von Rebellion entwickelte Atomfall, dass letzte Woche auch im Xbox Game Pass erschien, schaffte dennoch einen beachtlichen Launch auf dem zweiten Platz.

Sony’s Astro Bot bleibt wie in der Vorwoche auf dem dritten Platz.

Die Neuerscheinung The First Berserker: Khazan schaffte es einen respektablen Einstieg auf der sechs, während es Hello Kitty Island Adventure nur knapp in die Top 10 schaffte.

UK Charts KW13/2025