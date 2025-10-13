UK Charts: Battlefield 6 dominiert das Schlachtfeld

Mit dem höchsten Einstieg in die britischen Handelscharts feiert Battlefield 6 seinen Launch. Der neuste Teil der Shooter-Reihe verdrängt Ghost of Yōtei auf den dritten Platz, während EA Sports FC 26 dazwischen seine Tore aufbaut.
Für Albträume sorgt derweil Little Nightmares III. Allerdings nicht beim Ranking, denn mit Platz 6 feiert das Horror-Adventure seinen Start noch im soliden Mittelfeld der Top 10.
UK Charts 41/2025
- Battlefield 6
- EA Sports FC 26
- Ghost of Yōtei
- Mario Kart World
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Little Nightmares III
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart 8 Deluxe
- Grand Theft Auto V
Absolut verdient 👍
Es macht wieder richtig Spaß und ist einfach nur Balsam für alle BF Veteranen wie mich
wieso ist Minecraft ständig in der Top20?