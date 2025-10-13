UK Charts: Battlefield 6 dominiert das Schlachtfeld

Explosive Action und Albträume ziehen in die Top 20 der aktuellen UK Charts ein.

Mit dem höchsten Einstieg in die britischen Handelscharts feiert Battlefield 6 seinen Launch. Der neuste Teil der Shooter-Reihe verdrängt Ghost of Yōtei auf den dritten Platz, während EA Sports FC 26 dazwischen seine Tore aufbaut.

Für Albträume sorgt derweil Little Nightmares III. Allerdings nicht beim Ranking, denn mit Platz 6 feiert das Horror-Adventure seinen Start noch im soliden Mittelfeld der Top 10.

UK Charts 41/2025